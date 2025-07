Dit moet de leukste EV ter wereld zijn om in te rijden!

De Ioniq 5 N is verslagen.

Het voelt eeuwen geleden dat de Nissan Leaf ter aarde kwam en liet zien dat EV’s bruikbaar kunnen zijn. Vervolgens duurde het een poos voordat er ook wat EV’s voor liefhebbers kwamen, maar met de Taycan en e-tron GT mochten we niet klagen. Toch miste er nog wat. Een speelse rakker die zichzelf en het leven niet zo serieus neemt. Die kwam er in de vorm van de Hyundai Ioniq 5 N.

Lang bestempelden we de N-versie van de EV-hatchback als de leukst sturende EV. Nu zou-ie voorbijgestreefd moeten zijn en wel door zijn grote broer: de Ioniq 6. Nadat de oude toe was aan een facelift werd ook meteen een dikkere N-versie aangekondigd. Je moet volgens Hyundai nog meer lol beleven in de 6 N dan in de 5. Dat testen we graag eens uit, maar voor nu moeten we genoeg nemen met de statische presentatie van de Hyundai Ioniq 6 N.

Ioniq 6 N is lekker dik

Het aerodynamische kikkerontwerp van de oude 6 is compleet weg. In plaats daarvan zien we een eveneens strak design, maar dan wat eenvoudiger. Kijk maar naar de slanke voorverlichting. Bij de N-uitvoering neemt Hyundai een klophamer in de hand en verbreedt zo’n beetje de hele koets van de Ioniq 6.

Het neusje is een stuk agressiever, de wielkasten zijn lekker breed en er zit een flinke zwanenhalsspoiler op. De aanpassingen aan de carrosserie zijn niet alleen voor de spotters, maar zijn ook functioneel. Dankzij de verbeterde aero gaat de EV stabieler door snelle bochten.

Wat dan weer minder met de aerodynamica te maken heeft: Hyundai voert de 6 N uit in een nieuwe kleur genaamd Performance Blue Pearl. Dit is de bekende Hyundai N-tint, maar dan in parelmoerversie. De EV staat trouwens op speciaal voor hem ontwikkelde Pirelli’s.

Leukst rijdende EV ooit!

De voorheen leukste EV had al een boel gadgets, zoals het inmiddels welbekende N e-shift. Dat systeem heeft Hyundai voor de Ioniq 6 N voorzien van een update. Daardoor kun je in welke rijmodi dan ook zelf ‘schakelen’ met de flippers achter het stuur. Je ziet wanneer je het beste kunt op- of terugschakelen dankzij het nieuwe ‘N Ambient Shift Light’.

Met alleen zelf nep-schakelen kom je er niet. Daarom gaat Hyundai verder. De ophanging voor de 6 N is daarom helemaal op maat gemaakt. De sedanvorm zorgt voor een lage rijhoogte, wat helpt bij het leuke stuurgedrag. Wat daar ook bij helpt, zijn nieuwe elektrisch gestuurde dempers.

Dankzij een lagere rolcentrum en grotere caster/naloop krijg je meer gevoel in het stuur als het stuur recht staat. Volgens Hyundai wil het stuur ook graag recht staan waardoor je meer gevoel hebt bij de input die je geeft. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, staat de EV op een vernieuwd chassis waardoor de wegligging beter is dan bij de Ioniq 5 N. Zowel op het circuit als op de openbare weg.

Specs

De grote vraag: weet Hyundai nog meer uit het performance-platform te halen dan bij de Ioniq 5 N en Kia EV6 GT? Het antwoord: ja en nee. Het vermogen blijft hetzelfde met maximaal 650 pk als je de tien seconden durende N Boost gebruikt (609 pk zonder boost, 226 pk op de vooras, 383 pk op de achteras). Het koppel groeit van 740 naar 770 Nm. De topsnelheid gaat wel achteruit ten opzichte van de 5 N: 257 km/u ten opzichte van 260 km/u. Daar zul je in de praktijk niet bijster veel van merken.

De sportieve EV trekt stroom uit een 84-kWh batterij. Opladen gaat met maximaal 350 kW. Na 18 minuten aan een snellader met dat vermogen kun je van 10 naar 80 procent vol gaan. Hoe ver je met een volle batterij kunt rijden, vertelt Hyundai later bij de marktintroductie.

De batterij heeft wel een nieuw beheersysteem waardoor-ie altijd op de juiste temperatuur is en zich kan aanpassen aan verschillende vormen van autosport. Denk aan dragraces, sprintraces, circuitdagen of langeafstandsraces. Het nieuwe systeem zorgt er ook voor dat je langer kunt blijven pushen. Ben je meer van het driften? Hyundai heeft het eerdere driftsysteem opgefrist zodat-ie beter aansluit bij jouw driftvaardigheden.

De prijs?

Wordt dit N-geweld je allemaal te veel, maar wil je toch leuk meedoen? Hyundai maakt vandaag ook bekend dat je losse N-performance onderdelen kunt bestellen voor de nieuwe Ioniq 6. Net als de range vertelt Hyundai ons later pas wat de Ioniq 6 N gaat kosten. Afgaande op de 5 N gaat de prijs niet mals zijn. Die is met een bonnetje van tenminste € 73.995 precies 30k en ruim 40 procent duurder dan de standaard Ioniq 5. De prijs van de vernieuwde basis-6 hebben we helaas ook nog niet.