Ford verslaat de Porsche 911 GT3 RS op de Ring, maar niet zoals gepland

Toen Ford bekend maakte dat het bezig was met de Mustang GTD gaf het zichzelf een uitdaging: sneller zijn op de gevreesde Nordschleife dan de Porsche 911 GT3 RS. Dat is voorlopig nog niet gelukt, maar wellicht kunnen ze Franz Hermann eens inhuren om de Ring-tijd van de pony car wat bij te schaven.

Ford heeft nog een troef in zijn handen en speelt die nu: de SuperVan 4.2. De krankzinnige elektrische Transit heeft 2.000 pk en een koets die de lucht nachtmerries geeft. Dat tot in de puntjes geoptimaliseerde busje is met bestuurder Romain Dumas de Nordschleife op gegaan.

Dumas wordt telkens ingezet als de SuperVan 4.2 een gooi wil doen naar een overwinning of record. De opgevoerde Transit verbrak al het ronderecord op Bathurst en won de Pikes Peak-heuvelklim. Maar de belangrijkste test moest nog gebeuren: een rondje op de Ring. Hieronder kun je de beelden bekijken.

Ford SuperVan 4.2 op de Nürburgring

Ring-tijd van de SuperVan

De elektrische Ford trotseerde het ruim 20 kilometer lange circuit in slechts 6 minuten en 48,393 seconden. Daarmee komt de Ford op plaats 9 in de lijst van snelste auto’s de Ring. Vlak daarachter vinden we de Porsche 992 GT3 RS met een 6:49,328 en iets verderop de Mustang GTD (6:52,072).

Ford beaamt dat het vergelijken met de 911 niet helemaal eerlijk is. Kijk je naar zijn eigen klasse – die van de pre-productieauto’s en prototypes – dan staat de Transit op plek 5 achter de Lotus Evija X Hypercar (6:24,0447) en voor de Chevrolet Corvette ZR1X (6:49,275).

Waarom bouwt Ford een SuperVan?

Michael Norton bekommert zich bij Ford om de F1 en ‘demonstrators‘ zoals deze EV. Geen verkeerd baantje lijkt me. Norton zegt dat Ford het om verschillende redenen (naast de eer). Projecten als de SuperVan 4.2 bieden Ford-medewerkers de kans om met een schone lei te beginnen en zo groot mogelijk te kunnen dromen. Daarbij hoeven ze niet na te denken over een dik boek aan regels, maar kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten gaan.

Daarnaast is de ronde op de Ring een ode aan wijlen Sabine Schmitz. De koningin van de Nürburgring zette de Transit in de schijnwerpers door Jeremy Clarkson Ring-les te geven in het busje. Omdat ‘ie zo leuk is, verwijzen we je nog een keer door naar die video.