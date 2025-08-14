Het bekende spelletje voor onderweg, maar dan in moderne vorm.

Na een welverdiende zomervakantie staat je nog één obstakel in de weg: de terugrit. Die kan door verveelde jongeren op de achterbank die veel liever nog even met Koos Konijn wilden chillen, een helse rit van ten minste twaalf uur worden. Om ervoor te zorgen dat Noortje en Arthur niet vervelend gaan doen, kun je samen de Tesla Bingo spelen.

Om de aandacht van het publiek achterin vast te houden, werkt het spel niet met papiertjes of zonder instrumenten, maar met een telefoon. De bingo werkt hetzelfde als andere snelwegbingo’s, maar dan met een wat leukere insteek. Er zijn verschillende spellen die je tegelijkertijd kunt spelen mits je per telefoon met het internet bent verbonden. Zonder internet spelen kan ook, maar dan kun je maar met één kaart tegelijk spelen.

De spellen van Tesla Bingo

Er zijn vijf verschillende Bingo’s: kenteken, auto-spot, Tesla, snelweg en Supercharger. De categorieën spreken voor zich. Bij kentekens spot je 52 verschillende landen en vink je ze af, bij de auto-spot gaat het om automerken en ga zo maar door.

Het leuke aan dit spel is dat de kaarten vol staan met geinige taferelen die je tegen kunt komen onderweg, maar niet alledaags zijn. Denk aan een auto met open tank/laadklep, de navigatie die de verkeerde afslag aanwijst of iemand die een zonnebril op heeft in de regen. Of bij het oplaadstation iemand die zijn EV dubbel parkeert, een Tesla met een dakkoffer, een wildplasser of een EV die zo ver van de laadpaal af staat dat de kabel op spanning staat.

Ook niet onbelangrijk: de jeugd steekt er nog wat van op ook. Je kunt ze uitleggen dat een wrap meer is dan zo’n Mexicaanse pannenkoek, wat curb rash is en dat Bugatti niet uit Italië, maar uit Frankrijk komt en de nationaliteiten van vele andere merken. Zo kweek je een nieuwe generatie autoliefhebbers.

De Tesla Bingo is helemaal gratis te spelen via de simpele URL Teslabingo.com. Oh, en nee: we krijgen (nog?) niet betaald om dit met je te delen. Zie het gewoon als een tip om de rit naar huis wat te verzachten. Goede reis!

Foto: Porsche 991 GT3 RS MkI gespot door @spotcrewda