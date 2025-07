Gelekt: vermogen van BMW M2 xDrive valt tegen

Ja, je krijgt meer vermogen aan boord van de toekomstige BMW M2 xDrive.

Hij komt, hij komt. Sinterklaas is nog ver weg, maar er zit honderd procent een BMW M2 met xDrive in de pijplijn bij M. Zelf willen ze het nog niet toegeven natuurlijk, maar er komt steeds meer informatie naar buiten over deze nieuwe variant. Met vandaag: het vermogen.

Volgens een doorgaans goed geïnformeerde insider op het Bimmer Post-forum krijgt de M2 xDrive een aangepaste versie van de bekende S58-motor. Daarover bericht BMW Blog.

Minder vermogen?!

Dat is geen verrassing natuurlijk, want met vierwielaandrijving staat de deur open voor meer power. Als M2 xDrive zou de auto in deze configuratie naar verluidt 475 pk (PS) krijgen, Dat is vijf pk minder dan de achterwielaangedreven M2 en zelfs 55 pk minder dan de nieuwe CS.

Raar, want met xDrive zou je tenminste hetzelfde vermogen of zelfs meer verwachten. Er is immers meer veiligheid aan boord. BMW doet dit waarschijnlijk om de M2 xDrive niet te snel te maken. Mensen moeten immers de CS kopen als ze écht de snelste M2 willen.

De speculaas is dat er dan ruimte zou overblijven voor een M2 CS met xDrive, om zo de dikke 2 Serie Coupé nog verder uit te melken. Klinkt plausibel. Waar de vorige generatie bleef hangen op M2, M2 Competition en M2 CS lijkt BMW M met de tweede generatie alle registers open te willen trekken om de verkopen te maximaliseren.

De M2 xDrive vraagt wel geduld. Bronnen melden dat de productie pas in augustus 2026 begint. De officiële onthulling kan dan ergens in het voorjaar of begin zomer van dat jaar worden verwacht.

Het goede nieuws is dat de M2 nog wel wat jaren deel uitmaakt van het gamma bij BMW. Het slechte nieuws is dat je nog even moet wachten op de xDrive-variant. Maar die xDrive in combinatie met een tune op de S58? Boy, dit kan een bizarre raket worden zo.