De vernieuwde Kia Rio is hier!

Met ontzettend veel afkortingen aan veiligheidssystemen en de eerste mild-hybrid.

Primeur: mild-hybrid motor

De Rio wordt de eerste in het gamma van Kia die wordt uitgerust met een mild-hybrid. De motor draagt de naam Smartstream 1.0 T-GDi. De motor wordt door de EcoDynamics+ aandrijflijn gekoppeld aan het 48V MHEV-systeem. De 48V accu is een Lipo-accu. Het systeem biedt elektrische ondersteuning bij het accelereren in de ‘motor’ stand. In ‘generator’ stand kan het systeem tijdens het vertragen energie opwekken. Via een riem wordt de Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) verbonden met de krukas waardoor deze twee functies naadloos zouden moeten overschakelen.

Met vermogen van de nieuwe motor is met 100 en 120 pk gelijk aan de vorige Kappa-motoren. De 120 pk krijgt er wel wat koppel bij en is nu goed voor 200 Nm. Voorheen werd de 1.0 motor gekoppeld aan een 5-bak, dit wordt nu een 6-bak met iMT. De digitale koppeling moet gaan zorgen voor een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

en Kia is er ook al rondjes mee aan het rijden getuige de onderstaande video

Infotainment met splitscreen op de vernieuwde Rio

Het nieuwe infotainment UVO Connect ‘Phrase 11’ in de nieuwe Kia Rio. Het systeem geeft live verkeersinformatie, parkeerinformatie en weersvoorspellingen door. Het touchscreen is gegroeid naar 8 inch met de mogelijkheid tot splitscreen. Het instrumentencluster wordt 4,2 inch. Spraakopdrachten geef je met Online Voice Recognition en via bluetooth zijn er twee telefoons tegelijk te verbinden. Apple Carplay en Android Auto kenden we al bij de huidige Rio. Nieuw is de UVO-app je informatie uitwisselt tussen de Rio en je telefoon zoals locatie, navigatie en voertuiginformatie.

Design en stoelen in hoogte verstelbaar

Het uiterlijk van de Kia Rio is vernieuwd, een facelift dus. De ‘tiger-nose- in de grille is smaller geworden en de voorbumper is wat meer naar de grond gekomen. Ook hebben de mistlampen een nieuw design. De Rio is in twee nieuwe kleuren te verkrijgen, Perennial Grey en Sporty Blue. De nieuwe B-klasser komt op nieuw lichtmetaal in de vorm van achtspaaks 16 inch. Kies je voor de sportievere GT-lijn krijg je carbon-look afwerking en een volledig zwart interieur met witte stiksels.

De bestuurdersstoel wordt bij de nieuwe Kia Rio standaard in hoogte verstelbaar. Voorheen kon de bijrijdersstoel niet omhoog, dit is vanaf het nieuwe model wel mogelijk bij luxere uitvoeringen.

Veiligheidssystemen

De nieuwe Kia Rio is uitgerust met veel veiligheidssystemen. Zoals Forward Colission-Avoidance Assist, een systeem wat gevaren herkent en kan remmen voor voetgangers, voertuigen en fietsers. Verder beschikt de Rio over Lane Keeping Assist (lijndetectie die terug kan sturen in de rijstrook), Driver Attention Warning (vermoeidheidsherkenning) en Blind-Spot Collision Warning (dodehoekwaarschuwing). De Kia Rio is ook uitgerust met Blind-Spot Collision-Avoidance Assist met remfunctie, Intelligent Speed Limit Warning, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist en Rear Occupant Alert.

Met Smart Cruise Control en Lane Following Assist is het mogelijk om de Rio zelf te laten accelereren, remmen en sturen tot 180 km/u. Nieuw in dit segment is Leading Vehicle Departure Alert wat waarschuwt voor voorliggende auto’s die optrekken. De Rio komt standaard met 6 airbags en ISOFIX.

2020: de vernieuwde Kia Rio

De vernieuwe Kia Rio komt eind dit jaar in de showrooms te staan. Prijzen volgen later nog. Zoals we van Kia gewend zijn komt de Rio met 7 jaar garantie tot 150.000 kilometer.