Plofjes uit de Porsche 992 GT3 te horen!

De GT3 gespot waar hij thuis hoort: op het circuit.

Inmiddels is de Porsche 992 alweer een jaar in ons midden. Mocht je een ritje naar de supermarkt of een weekendje weg overwegen kan dat met de Carrera, Carrera S en Turbo S op een comfortabele manier. Mocht je er serieus het circuit mee op willen is het wachten op het echte werk van de 911, de GT3. De circuitkiller is door @CarSpyMedia gespot waar hij thuishoort. Op de Nürburgring, voor wat testwerk. Voor wie rijbewijs moe is, de Porsche 992 GT3 komt natuurlijk gewoon weer met kenteken.

Even terug naar de tijd waarin evenementen en sportwedstrijden nog wel waren toegestaan. Porsche wist ons namelijk al eerder te teasen met een kleine glimp van de 992 GT3, helaas zonder geluid. Bij 44 seconde Superbowl ‘Commercial’ kon de oplettende kijker namelijk de nieuwste Porsche 911 GT3 spotten. In de film kwam een legioen aan Porsches voorbij. Bijna het complete Porsche museum mocht meerijden in deze commercial.

Nu kunnen we het circuitbeest eindelijk ook horen. Een heerlijk geroffel klinkt uit de uitlaten van de nieuwe Porsche 992 GT3. Onder het gevleugelte waar een gemiddeld vliegtuig jaloers op is ligt naar alle verwachting nog steeds een 4.0 liter atmosferische motor. De enorme vleugel staat gegarandeerd voor een hele hoop downforce. Naar verwachting wordt de huidige 4.0 wat aangepast en krijgt de 992 GT3 meer dan 500 pk. Het is nog maar de vraag of de Porsche 992 GT3 met handbak komt of net als de RS wordt gekoppeld aan een 8-traps PPK.

De Porsche 992 GT3 beschikt in ieder geval over een goed stel heupen.