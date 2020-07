De vernieuwde Lexus LS is eindelijk hier

Met de vernieuwde Lexus LS kunnen de Japanners weer tegen de Duitse gevestige orde opboksen.

De Lexus LS is eigenlijk de beste keuze als je een dikke limousine wenst, maar niet zo’n uitgekauwde Duitser wenst. De Jaguar XJ is niet meer onder ons, de Maserati Quattoporte raakt iets op leeftijd en Cadillac mag die Blackwing-motor wel naar Nederland brengen. Niet dat het ook maar iets uitmaakt, iedereen koopt toch wel een S-Klasse in dit segment.

BladeScan

Waar BMW en Audi kiezen voor zeer conservatieve styling met enkele een opvallend grote grille, is tegenstrever van Lexus veel expressiever. Kennelijk zijn de Japanners er tevreden over, want de vernieuwde Lexus LS is namelijk nauwelijks veranderd.

De koplampen zijn nieuw, met ‘BladeScan’-technologie. Niet dat de lichtopbrengst niet voldoende was, maar deze is nu beter. Een ander verschil is de sproeier voor de sensor voor de adaptieve cruise control. Als Saab nog bestond zouden ze dat ook doen.

Gin-ei Luster

Verder is er een nieuwe kleur voor de LS, ‘Gin-ei Luster’. Een soort glanzende lak die moet aanvoelen als een matte lak. Bijzonder. De voorbumper is ook ietsje gewijzigd: de twee grilles aan de zijkant zijn nu wat vierkanter vormgegeven. Verder zijn de wijzigingen aan het exterieur minimaal.

Er zijn iets andere achterlichten en de de chromen strip aan de achterzijde is vervangen door eentje in het ‘Piano Black’. Daarnaast zijn er uiteraard wat nieuwe velg-designs leverbaar.

Juist extra knoppen

Het interieur is ook weinig aangepast. Logisch, want dat was op sommige vlakken briljant. Het is echt een bijzondere ervaring, terwijl en 7 Serie en A8 de uitstraling en sfeer bieden van een grote 5 Serie en A6. Wel is er een verbeterd 12,3 inch infotainment scherm met aanraakfucnctie.

Ook zijn er juist wat extra knoppen op de middenconsole, zodat je meteen de stoel- en stuurwielverwarming kunt aanpassen. Dat mocht ook wel, want het oude systeem was niet het meest gebruiksvriendelijke in de business.

Technische wijzigingen

Dan de techniek. de Lexus LS500 iets meer trekkracht onderin en alerter reagerende transmissie. Ook de LS500h is iets aangepast. Deze is voor Nederland een stuk interessanter. Het hybride systeem heeft een directer reagerende elektromotor voor een snellere acceleratie.

Lexus zou Lexus niet zijn als er veen aandacht werd besteed aan geluid. Zo heb je in beide gevallende beschikking of ‘Engine Sound Enhancement’ die prettige klanken door geeft aan het interieur en ‘Active Noise Control’ die juist de vervelende geluiden erbuiten houdt.

Park Assist

Ook de functie voor het automatisch inparkeren is verbeterd. Met het ‘Park Assist’-systeem kan de Lexus automatisch sturen, gas geven, remmen én schakelen. Dit doet Lexus dankzij diverse cameras en ultrasonische sensoren rondom.

Op hogere snelheid gebruikt de vernieuwde Lexus LS deze voor de bijna geheel automatische cruise control. De techniek lijkt verder te zijn dan de wetgeving.

Beschikbaarheid

Het grote plaatje verandert verder niet heel erg veel. Mocht je het huidige model niets vinden, dan verandert de vernieuwde Lexus LS daar weinig aan.

Mocht je de auto juist heel erg gaaf vinden, dan is er nu al helemaal geen reden meer om er eentje te kopen. De auto staat aan het einde van het jaar bij de Japanse Lexus-dealers. De rest van de wereld volgt pas in 2021.