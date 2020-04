De coolste grote sedan wordt binnenkort nog cooler

De nieuwe V8 voor de LS gaat het helemaal worden.

Natuurlijk is smaak persoonlijk. Wat de een cool vind, vind de ander juist helemaal niets. Voor vandaag laten we een heel erg klein beetje persoonlijke smaak door een artikel heen slippen. De Lexus LS is misschien wel de coolste grote sedan die je in Nederland kunt kopen.

Compleet anders

Waar een S-Klasse een beetje belegen is en een Audi A8 en BMW 7 Serie te veel de S-Klasse proberen na te doen, is de Lexus LS compleet anders. We moeten woorden als avantgardistisch en aristocratisch gaan gebruiken om te omschrijven hoe cool de Lexus is.

RIVM-richtlijnen

Niet alleen het koetswerk is anders dan de Duitsers, het interieur is dat ook. Je moet even naar een Lexus-dealer gaan om het te ervaren (wal RIVM-richtlijnen aanhouden!): het materiaalgebruik is bijna op hetzelfde niveau als bij een S-Klasse, terwijl de styling juist veel interessanter is.

Hosanna en Hosima

Is het dan alleen maar Hosanna en Hoshima met de Lexus LS? Zoals het internetgekkie ooit zei: “Nouhhhh… Nee!” De (V6) aandrijflijnen zijn voldoende, maar in een topklasse limousine als deze wil je niet voldoende. Dan wil je de top. Nu zou Lexus zijn huidige 5.0 V8 kunnen leveren, maar die is nauwelijks krachtiger dan de V6 hybride en V6 biturbo. Gelukkig komt er volgens Mag-X iets beters aan in de vorm de Lexus LS600h.

LS600h

Die naam kennen we natuurlijk al van de LS van de vorige generatie. Deze had een 5.0 V8 met een elektrische motor ernaast. Zelfs die oude aandrijflijn is sterker dan huidige motoren. Mag-X denkt te weten dat er weer een V8 aankomt. Er wordt helaas niet dieper ingegaan op de details van de motor, maar er circuleren elders ook geruchten van een kleinere biturbo V8.

Viercilinder

Mocht je aandrijflijnen niet zo interessant vinden en er gewoon een coole grote sedan omheen wensen is er eveneens (mogelijk) goed nieuws. Naast een V8-hybride aan de bovenkant van het gamma, schijnt Lexus te broeden op een viercilinder turbo aan de onderkant. Dit zou te maken hebben met het feit dat er binnenkort geen Lexus GS meer is. Dan zou de Lexus ES de onderkant van het GS-programma kunnen vervangen en de LS met viercilinder de bovenkant van het GS-gamma.

Facelift

Over de facelift zelf kunnen we het vertrouwde recept verwachten: nieuwe bumpers, koplampen, kleuren, interieurkleuren en velgen. De Spindle-grille zal blijven. Volgens sommige bronnen zal semi-autonoom rijden mogelijk worden, alhoewel concurrent Audi daar juist net mee gestopt is vanwege regelgeving.