Waarom deze auto een verkoopknaller moet worden

De enige reden om hem te laten staan bestaat niet meer.

Het merk Lexus is nog niet eens zo gek oud. Zoals je in dit artikel kunt lezen dateert het merk dat Mercedes naar het tweede plan moet verwijzen uit de jaren ’80. Dat was met de LS400 (en de op de Camry gepasseerde ES30). Je mag wel stellen dat de Lexus LS de ruggengraat van het merk is. Niet zozeer in verkopen (de SUV’s als de RX450 zijn veel populairder) maar als vaandeldrager van het merk. De afgelopen 4 generaties waren in Europa niet een groot succes. Waaraan dat lag? Het kan niet aan de prijs, het comfort, de prestaties of de uitrusting hebben gelegen. De LS kon zich redelijk goed meten met de concurrentie. We kunnen wel stellen dat de eerste vier generaties nogal saai waren. Gelukkig heerst er een ware revolutie in de designstudio’s van Lexus. Je kan ze mooi of lelijk vinden, maar saai is onmogelijk.

De nieuwe LS is dan ook eindelijk verlost van het spruitjesimago. Sterker nog, het is best een knappe limo. Ja, die grille is wat groot (komt toch een gele plaat voor) en de koplampen zijn wel erg ‘druk’ gestyled. Maar en profil is het een plaatje. Lange, glooiende en vloeide lijnen. Ergens komt de vergelijking met de Jaguar XJ bovendrijven. niet zozeer dat deze auto erop lijkt, maar wel hoe verfrissend een apart design kan werken.

De nieuwe LS komt er in drie uitvoeringen: LS350, LS500 en LS500h. De LS350 heeft een 280 pk sterke 3,5 liter V6 onder de kop. De LS500 heeft ook een 3,5 liter V6, maar dan met een biturbo setup, goed voor 415 pk. Als laatste komt er ook een LS500h en deze heeft óók een 3,5 V6. Zoals de ‘h’ al doet suggereren betreft dit een hybride, dus met een extra elektromotor. Waarschijnlijk komen alleen de LS500 en LS500h naar Nederland, gezien het feit dat de LS350 dankzij zijn hogere uitstoot duurder zou worden dan de snellere LS500h.