De vernieuwde Mercedes E-Klasse is bijna klaar

De nieuwe Mercedes E-klasse is zo goed als klaar.

Mercedes-Benz heeft wederom wat beelden vrijgegeven van hun nieuwe E-segment auto, de E-klasse. Het huidige model loopt mee sinds 2016, dus is het de hoogste tijd om de Mercedes E-klasse te voorzien van een milde update.

Nieuwe koplampen

Verwacht een facelift met nieuwe techniek en dus vooral: nieuwe koplampen! Het is vaak dé manier om te zien dat een model gefacelift is. Das Haus heet al een paar keer eerder wat foto’s vrijgegeven waarop te zien is dat de er een nieuwe Mercedes-Benz E-klasse aankomt. Mercedes heeft nu nogmaals een teaser vrijgegeven van de nieuwe E-Klasse. Waarschijnlijk is het de laatste alvorens de auto onthuld gaat worden.

Grille en bumpers

Het meest opvallende in dit geval, zijn dus die nieuwe koplampen. Het is tegenwoordig vaak het meest herkenbare onderdeel van de auto. De voorzijde zal verder voorzien zijn van een nieuwe grille en bumpers. Aan de achterzijde kunnen de verschillen wat groter zijn, dankzij achterlichten die lijken op die van de A-Klasse Sedan en CLS, bijvoorbeeld. Dat betekent dat de achterlichten wat platter en voornamelijk iets breder zullen zijn en overlopen in de achterklep.

Techniek

In technisch opzicht verwachten we voornamelijk efficiëntere aandrijflijnen bij de Mercedes E-Klasse. Denk aan een milde hybride viercilinder met 272 pk en een zes-in-lijn met 362 pk. Ook diverse plug-in hybride uitvoeringen zullen wederom hun opwachting maken. Reken er maar op dat Mercedes weer wat grammetjes CO2 ervan af heeft weten te schrapen. Er zullen zowel hybrides met benzine- als dieselmotoren beschikbaar komen, net als bij de huidige het geval is.

Genève

De nieuwe, eh, vernieuwde E-klasse zou geïntroduceerd gaan worden op de Salon van Genève 2020. Deze beurs is echter onlangs afgelast, wegens het Coronavirus dat zich in die contreien aan het verspreiden is. Dat zal echter niets af doen aan het feit dat de auto op digitale wijze onthuld zal worden volgende week.