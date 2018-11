Maserati Levante GranSport: rijtest en video

Heeft Maserati iets in de melk te brokkelen in het SUV-segment? We voelden de vernieuwde Levante aan de drietand (sorry, not sorry) om het te controleren.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Eindelijk is het dan zover: ik mag mijn eerste Maserati testen. Toch weer een merk wat ik van m’n lijstje kan strepen. Het is niet de eerste keer dat ik in een Maserati plaatsneem achter het stuur, maar het is wel voor het eerst dat ik er één ‘nieuw uit de doos’ mag testen. Maar eerlijk is eerlijk: dat het geen iconische sportwagen is, maar een SUV-achtige, was een kleine domper op de feestvreugde in het telefoongesprek waarin ik deze auto toegezegd kreeg.

Maar goed, we ontkomen er niet aan. Als je interessante sportwagens wil bouwen moet je tegenwoordig SUV’s in elkaar schroeven. Volume maken, dikke winsten boeken, anders lijk je geen bestaansrecht meer te hebben. We halen het bekende verhaal er nog maar eens bij, maar zonder de Cayenne was er waarschijnlijk geen Porsche meer geweest. In dat licht probeer ik de Levante dan ook maar te zien: een manier om het prachtige merk Maserati een bestaansrecht te geven. Dat ze op dit moment even helemaal geen sportauto’s meer maken is hopelijk dankzij deze auto iets van tijdelijke aard. Bovendien: de Cayenne en Macan zijn ook goede auto’s, waarom zouden we de Levante dan geen kans geven?

De auto die wij meekrijgen is een Levante S GranSport. Op dit moment de dikste die je kan bestellen, met het bekende V6-blok. Dat blok huistonder andere ook in de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, maar is wel wezenlijk anders opgebouwd met bijvoorbeeld een andere cilinderkop en nokkenassen, die ervoor zorgen dat alles wat rustiger loopt. Desondanks hebben we dankzij dit door Ferrari ontwikkelde blok 430 pk en 580 Nm tot onze beschikking. Daardoor kunnen we de ruim 2100 kilogram (!) wegende Levante S toch nog in 5,2 seconden naar de 100 kilometer per uur rammen. De theoretische topsnelheid ligt op 264 kilometers per uur.

De auto is in dit geval verpakt in een saaie grijze jas en ik vraag me af of dat de juiste keus is. Eerlijk is eerlijk: deze Maserati is niet de allerknapste van de klas. Het is een herkenbare Maserati, dat absoluut. Maar om het een fraai gestijlde, goed geproportioneerde auto te noemen gaat mij wat ver. Het lijkt iets teveel alsof de Levante-ontwerpers de taak hebben gekregen om een GranTurismo SUV te bouwen. Maar ook dat werd ooit door Porsche met de Cayenne gedaan, dus laten we de styling laten voor wat het is: het is je smaak of niet. Wel denk ik dat een fellere kleur wat meer de sportiviteit zou kunnen benadrukken, doe mij maar een rode bijvoorbeeld. En dan met die gele remklauwen, want je kan zonder bijbetaling uit meerdere kleuren kiezen.

Het interieur is minder schokkend. Redelijk overzichtelijk en op een klassiek klokje na eigenlijk weinig franje. Omdat wij een GranSport uitvoering bij ons hebben zijn de stoelen met leer bekleed, maar ga je voor een Granlusso (beide pakketten kosten €10.000 euro bovenop de basisprijs van een Levante) dan kun je je stoelen zelfs met zijde laten bekleden. Uniek, voor zover mijn kennis van de SUV-markt reikt. De stoelen zitten prima, het stuur voelt lekker, het enige wat uit de toon valt is het multimediasysteem dat wat gedateerd aanvoelt in zijn graphics. Het werkt allemaal redelijk vlot, maar niet erg intuïtief. Typisch Italiaans zou ik haast zeggen.

Qua luxe aan boord is alles dan weer wel voor elkaar. Alle comfort- en veiligheidssystemen die je op een auto in dit marktsegment verwacht zijn aanwezig, van multimedia tot massagestoelen en van actieve rijbaanassistentie tot adaptive cruise control: het zit erop. De middenconsole wordt verfraaid met een soort gestapelde controller: de onderste ring is om de verschillende menuitems te kiezen, indrukken is bevestigen en de bovenste ring is voor het volume. Werkt absoluut onhandiger dan alle andere oplossingen die je kan bedenken, maar origineel is het wel. Ook origineel: via het multimediasysteem is je handschoenenkastje te vergrendelen met een pincode. Handig als je je spullen buiten het bereik van de valet bij je vijf sterren hotel wil houden.

De meest opvallende knop is echter die met het opschrift I.C.E. Het gaat hier niet om de bediening van een vriesvak, of het In Car Entertainment systeem. Het betekent ook niet dat je In Case of Emergency direct met een hulpcentrale wordt verbonden. Nee, met dit knopje schakel je de Increased Control and Efficiency modus in. Kortweg betekent dat, dat de auto in ecostand gaat. Waarom dat een eigen knop moet hebben los van de andere te kiezen rijmodi is ons ook een raadsel. Net zoals het voor ons een raadsel is waarom je handmatig het onderstel met een aparte knop in sportmodus moet zetten, los van de motor- en versnellingsbaksettings. Italianen. Het zijn mysterieuze mensen. Wel mooi: de optionele luchtvering heeft ook een stand voor parkeren, waarbij de auto lager bij de grond komt om in- en uitstappen te vergemakkelijken.

Maar goed. Als er iets moet kloppen aan een SUV van Maserati, dan is het het weggedrag. Dus laten we het daar eens over hebben. De Levante S GranSport heeft meerdere rijmodi. Een Comfortmodus bijvoorbeeld waarin de V6 redelijk rustig zijn werk doet, de automaat vroeg schakelt (met nieuwe, veel beter werkende besturingsunit voor het laatste modeljaar), het onderstel lekker comfortabel voelt en snelwegkilometers onder je verdwijnen in een veel hoger tempo dan de auto doet vermoeden. De moeiteloze stand zouden ze het ook wel kunnen noemen.

Schakel je echter over naar de Sport-modus, dan wordt het een stukje interessanter. Dan worden er wat meer toeren gebruikt, wordt er sneller geschakeld en meer herrie geproduceerd. En die V6 klinkt echt verdomd goed. Veel beter dan in de Giulia Q, minder rauw en rommelig, meer snerpend en bruut. Het blok reageert bijzonder kwiek op het gaspedaal, al moet ik wel bekennen dat boven de 170 de fut er een beetje uitgaat. Dan komt de Levante de wetten van de natuur iets teveel tegen. Die topsnelheid van 264 zal haalbaar zijn, maar je hebt er wel een flink stuk van het Oberhausen-straight voor nodig om het te halen. Iets wat wij niet konden doen want we mochten niet naar het buitenland en geen performance-metingen doen van Maserati. Had ik al gezegd dat Maserati gerund wordt door Italianen?

Waar de Levante S GranSport wat mij betreft echter in uitblinkt, is zijn stuurgedrag. Voor zo’n hoge, zware auto is het echt bewonderenswaardig dat er zo weinig overhellen van de koets waarneembaar is. Op lege wegen komt de beleving soms in de buurt van een forse powerstation, terwijl je toch echt in een hogere, zwaardere auto onderweg bent. Indrukwekkend! De vierwielaandrijving is op de achteras georiënteerd en dat merk je ook echt, de auto stuurt als een achterwielaandrijver tot de grip opraakt en je voelt dat de voorwielen de boel in het gareel trekken. Echt glijden hebben we niet gedaan (ook dat mocht niet van Maserati), maar ik denk dat ‘ie zich ertoe laat verleiden. Kortom: het rijden is dik in orde.

En dat maakt dat ik lang niet zo teleurgesteld ben als dat ik in eerste instantie dacht te zullen zijn. Ik had een sompige, minder agiele SUV verwacht. Stiekem is de Levante echter best speels. We weten daarnaast dat de Levante ook nog eens écht zijn mannetje staat in het terrein sinds Wouter ermee aan de haal ging, helaas had ik geen tijd om dat ook nog te proberen. De Levante weet zijn tekortkomingen op andere vlakken toch aardig te verbloemen met zijn relatief speelse onderstel, fijne motorblok en exclusieve uitstraling.

Leuk dat ‘ie goed stuurt en een bospad over komt: aan wie denkt Maserati deze auto te gaan slijten? Op dit moment denk ik dat er twee markten zijn: mensen die een luxe SUV willen (sportwagens levert Maserati niet meer) en mensen die niet kunnen wachten tot de Ferrari SUV er eindelijk eens is. Er is echter nog een groep mensen die zichzelf een proefrit zou moeten gunnen: mensen die in een Cayenne of Macan willen stappen. In een Range Rover Sport, BMW X6 of een Jaguar F-Pace. Mensen die dát genre auto’s overwegen, maar eigenlijk ook wel iets originelers zouden willen. Of mensen die dat genre overwegen, maar die leuk sturende auto’s interessant vinden. Voor die mensen zou een proefrit met een Levante best eens verhelderend kunnen zijn.

Wil je een Levante, dan moet je minstens €123.167 achterlaten voor zowel de instapbenzine als -dieselmotor. Deze Levante S begint bij €160.060 exclusief de €10.000 kostende GranSport-uitvoering. Filmpje!