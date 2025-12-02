Dit kost het om je kind vroeg te injecteren met het AMG-virus

Good, good. Let the AMG flow through you.

Liefde voor een Mercedes-AMG komt niet uit de lucht vallen. Dat moet je voeden, pamperen, aandacht geven. Dat begint al in de moederschoot als mama in de merry naar de Prénatal gaat, en als papa het gebulder van zijn AMG laat horen. De volgende stap? Wanneer het kind eenmaal is geboren moet er een bijpassende AMG kinderwagen komen. Je vergeet nooit je eerste..

Mercedes-AMG weet precies hoe je autoliefde zo vroeg mogelijk kunt aanleren: nog vóór je kind kan praten, lopen, of koppelen met zijn of haar linkervoetje. De Duitsers presenteren een nieuwe reeks kinderwagens in samenwerking met Hartan. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.

Performance

De absolute blikvanger is de Performance-variant, vooral omdat Mercedes voor het eerst de historische ster op een kinderwagen plakt. Alsof je kindje door de straat paradeert in een rijdend stukje merkgeschiedenis. De nieuwe kleur Vintage Blue staat ’m verrassend goed. De kinderwagen is voorzien van alle juiste opties: “Quick-Fix” veiligheidsgordels, een grote reiswieg met pop-up rugsteun en een heuse klimaatzone (ja, echt). Bovendien is er een optionele vaste adapter waarmee je het autostoeltje in luttele seconden kunt inklikken. Dat laatste is natuurlijk van belang voor AMG-rijders met haast.

Avantgarde

Iets minder AMG, maar nog steeds heel Mercedes is de Avantgarde. Deze is gericht op comfort. De Avantgarde heeft een telescopische duwstang zodat lange en korte ouders niet hoeven te ruziën wie er duwt. De zitting kan draaien, de voetensteun kent meerdere standen en het verwent je baby dusdanig dat ooit economy vliegen al eigenlijk te pauper is.

All-Terrain

Liever offroad met de baby? De All-Terrain mikt op avonturiers, handig als je een G63 hebt. Met grote wielen, gripbanden en een praktische handrem die dienstdoet als snelheidsbegrenzer bij afdalingen.

Alle drie de Mercedes-Benz modellen zijn uitgevoerd in “Vegan Leatherette”. Die vreselijke high-tech leerimitatie wat heul duurzaam is, maar waar je toch een natte reet in krijgt. Maar goed, daar hebben baby’s toch al last van. Kleuren? Rubellite, Opalite, Truffle, Vintage Blue en Verde Silver.

Mercedes-AMG GT2 kinderwagen

Het topmodel voor petrolheads is de Mercedes-AMG GT2 kinderwagen. Deze is ultra-compact opvouwbaar. Voor als papa een AMG GT heeft, maar er moet toch een kinderwagen mee of zo.

De AMG-look wordt afgemaakt met originele cross-spoke velgen, waardoor je baby waarschijnlijk de eerste is in de buurt met een setje ‘lichtmetaaltjes’. De nieuwe kleur Siena Brown combineert cognackleurige details, geborduurde AMG-logo’s en nette afgewerkte stiksels.

Alle modellen hebben verstelbare vering, zodat je de demping exact kunt afstellen op het gewicht van je mini-coureur. Een soort adaptief onderstel, maar dan voor de allerkleinsten. De standaard meegeleverde Bag2Go klikt je direct op de duwstang: plek voor telefoon, sleutels, snacks of luiers. Het zit er allemaal op.

Accessoires zijn er natuurlijk ook: voetenzakken, parasols, hoofdsteuntjes, zon- en muggenbescherming, zelfs een handwarmer met fluffy binnenkant voor winterse wandelingen.

Qua prijzen moet je mikken op 1.599 tot 1.999 euro. Niemand zei dat deze premium kinderbeleving goedkoop was. De volgende stap met een Bentley? Dat kan.