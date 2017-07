Zo voorkom je dat je teveel betaalt voor een autoverzekering

Het is een verplichte kostenpost bij het hebben van een auto: de verzekering.

Letterlijk iedere autoverzekering is anders. Dit heeft namelijk te maken met een aantal factoren. Waar je woont, wat voor auto het is, hoeveel schadevrije jaren je hebt, het vermogen van de auto en ga zo maar door. Door zelf slim te zijn kun je een goedkope autoverzekering realiseren. De Premie Alert van Allsecur helpt je een handje op weg.

De Premie Alert van Allsecur ontvang je wanneer je auto zes jaar of ouder is. Naarmate de auto ouder wordt daalt de dagwaarde. Veel verzekerden hebben het voertuig maximaal verzekerd, maar bij een oudere auto is dit financieel niet altijd interessant meer. Met de Premie Alert krijg je een seintje en kun je simpelweg je verzekering met een paar muisklikken wijzigen naar een Beperkt Casco autoverzekering of een WA-verzekering. In sommige gevallen ben je jaarlijks honderden euro’s(!) goedkoper uit.

Waarom het slim is om je verzekering te wijzigen

Veel automobilisten betalen een hoge premie, terwijl de auto inmiddels een lagere dagwaarde heeft. Als bij een ongeluk blijkt dat de schade aan een voertuig hoger is dan de dagwaarde, dan keert de verzekeraar slechts de dagwaarde uit. In dat geval ben je dus beter uit met een lagere dekking. Uit onderzoek van Allsecur en Team Vier blijkt dat naar schatting zo’n 2,4 miljoen auto’s in Nederland oververzekerd zijn. Tel je dit op in euro’s dan betaalt men jaarlijks 460 miljoen euro teveel.

Allsecur adviseert auto’s tot en met 5 jaar volledig casco te verzekeren. Auto’s tot en met 9 jaar oud kunnen volgens de verzekeraar het beste een Beperkt Casco autoverzekering afsluiten en auto’s ouder dan 10 jaar een WA-verzekering. Het onderzoek wijst uit dat vooral de ouderen hun voertuig hebben oververzekerd. Het gaat om 38 procent van de 65 plussers. Bij verzekerden in de leeftijd van 35 tot en met 64 jaar gaat het om 34 procent en bij verzekerden in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar gaat het ‘slechts’ om 25 procent waarbij de auto is oververzekerd.

Wie een Volkswagen Polo van zeven jaar oud in het bezit heeft, 35 jaar oud is, in Amersfoort woont en de vierwieler verzekert met volledig casco is jaarlijks zo’n 725 euro kwijt. Door de auto met een Beperkt Casco te verzekeren, wat gezien de leeftijd van de auto beter past, bespaart men jaarlijks ruim 240 euro. De Premie Alert van Allsecur is dus een handige hulp om een dekking te realiseren die past bij de leeftijd van de auto. Eenvoudig en snel een autoverzekering afsluiten doe je op Allsecur.nl.