Dit is de Volkswagen I.D. BUGGY in het volle licht

Elektrisch rijden: zo kan het ook!

Zo’n vijftig jaar geleden waren de eisen voor een auto nog helemaal niet zo strict. Sterker nog: in de VS, in strandgebieden, reed zo ongeveer het meest simpele vervoersmiddel rond. De Volkswagen Buggy was gebaseerd op de Beetle, want die was populair en van zichzelf al heel eenvoudig. Maar door een simpele kunststof carrosserie te bouwen, zonder deuren, kwam een vederlicht strandautootje tot stand. Een waar succesnummer.

Tegenwoordig zijn auto’s niet zo simpel meer. En zo ‘eenvoudig leuk’ als de Beetle Buggy zijn ze al lang niet meer. Sinds de elektrische aandrijflijnen zijn auto’s functioneel, maar heel saai. Waarom eigenlijk? Moet Volkswagen gedacht hebben. De Wolfsburgers gaan iets doen aan de eenheidsworst door de elektrische aandrijflijn te combineren met ouderwetse lol.

We deelden eerst al wat vage foto’s van wat de I.D. BUGGY moest worden, nu is het ding helemaal officieel. Of nou ja, het is nog een concept, maar qua design is de auto letterlijk en figuurlijk wat beter belicht. Eigenlijk zoals het originele concept van de Beetle Buggy is de basis het MEB-platform, waar een simpele koets overheen is gegooid. Ook bij de nieuwe buggy zijn er dus geen deuren en geen dak te vinden.

Primeurs vinden we in de I.D. BUGGY met het powerbank-systeem. We kennen powerbanks als een kleine (of grote) extra accu waarmee je je smartphone/tablet/laptop kunt opladen zonder dat er een stopcontact aan te pas komt. Je moet je immers inbeelden dat de buggy je tot in the middle of nowhere brengt, waar je niet altijd een FastNed lader kunt gebruiken. Een enorme 360 kWh grote accu kan ervoor zorgen dat je I.D. BUGGY binnen een halfuur van 0 naar 80% opgeladen kan worden. Overal en altijd. Bovendien geldt dat ook voor de rest van de auto’s op het MEB-platform.

Qua specs geen verrassingen: de buggy krijgt het 62 kWh elektropakket mee waar zo’n 204 pk uitgepeuterd wordt. Een niet misselijke sprinttijd van 0-100 in 7,2 seconden is gaaf, ook de actieradius van 250 km is netjes. De I.D. BUGGY is immers bedoeld om lol te trappen naast de wegen, niet om een hypermile-tour te maken naar Genève.

Daarover gesproken: ook de I.D. BUGGY debuteert op de Zwitserse autoshow. Productieplannen voor de auto zijn ontkend noch bevestigd. Wel wil VW het powerbank-idee vanaf 2020 realiseren, los van of je je I.D. BUGGY ermee kunt opladen. Het werkt immers ook voor de aankomende elektrische modellen van het Duitse merk.