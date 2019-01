Tesla maakt wederom winst, nieuws over de Model Y en meer

Met een nieuwe kwartaalwinst in de pocket blikt Elon Musk vooruit op onder andere de Model Y.

Het is Tesla opnieuw gelukt winst te boeken. Het vierde kwartaal van 2018 werd winstgevend afgesloten. Het is het tweede kwartaal op rij dat Tesla winst heeft gemaakt. De omzet steeg van 3,2 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder naar een dikke 7,2 miljard dollar. Dit heeft voornamelijk te maken met de productie van de Model 3, die in rap tempo van de band rolt. De winst bedroeg 139 miljoen dollar.

Tesla produceert momenteel meer dan 5.000 exemplaren per week van de Model 3. Elon Musk wil dit aantal dit jaar opschroeven naar een stabiele 7.000 per week. Het gaat hier puur om de productie in Freemont, de productiecijfers van Shanghai zijn niet meegenomen in deze aantallen. Hoewel 2018 een interessant jaar was voor de Amerikaanse autofabrikant, staat er dit jaar ook weer veel te gebeuren.

Gigafactory China

Zo moet dit jaar de nieuwe Tesla-fabriek in Shanghai gaan draaien. De bouw van de fabriek is inmiddels gestart. Eind dit jaar hoopt Tesla een productielijn voor de Model 3 opererende te hebben in het Aziatische land. De auto’s die daar van de band gaan rollen zijn bestemd voor de Chinese markt. Tesla gaat op dit gebied straks veel kosten besparen. Overigens zal slechts een deel van de Model 3-productie voor de Chinese markt in China plaatsvinden. De Model 3 AWD en de Model 3 Performance zullen niet in China gebouwd worden en blijft Tesla leveren vanuit Fremont.

Model Y

Verder laat Musk weten dat voorbereidingen voor de Model Y in volle gang zijn. Eind 2020 moet de productie van dit nieuwe elektrische model starten. Vermoedelijk in Fremont, aldus de ondernemer. Aangezien de auto zijn technische basis deelt met de Model 3 verwacht Musk geen problemen met de productiestart. De productie van de Model 3 kende in het begin veel tegenslagen. Ongeveer 75 procent van de onderdelen van de Model Y komen overeen met de Model 3.

Winst, winst, winst

De CEO wil van dit tweede winstkwartaal op rij geen nieuws, maar een gewoonte maken. Musk verwacht dat de komende kwartalen van dit jaar ook met winst afgesloten zullen worden. Inclusief Shanghai, mikt Tesla op een productie van 10.000 Model 3’s per week tegen het einde van 2019.