De Volkswagen ID.7 Tourer is hier, met meer ruimte dan de i5

De Volkswagen ID.7 Tourer is niet alleen praktischer dan de liftback, maar nog mooier ook!

Het geduld van stationwagenliefhebbers is flink op de proef gesteld, maar nu is het eindelijk zover: de traditionele elektrische stationwagens zijn hier. Eerder deze maand maakten we kennis met de BMW i5 Touring en vandaag presenteert Volkswagen het elektrische equivalent van de Passat Variant: de ID.7 Tourer.

Het grote voordeel van de ID.7 Tourer is uiteraard de bagageruimte, maar bij het zien van de foto’s blijkt deze versie nog een pluspunt te hebben: de Tourer smoelt gewoon beter. Bij de i5 zagen we overigens hetzelfde. Die komt ook beter uit de verf als Touring. Des te meer reden om de komst van nieuwe stationwagens toe te juichen.

Bagageruimte

Ondanks het feit dat de ID.7 Tourer bijna 5 meter lang is (4,96 meter om precies te zijn) is de bagageruimte kleiner dan die van de nieuwe Passat. Dat is dan weer een tegenvaller. De bagageruimte bedraagt 605 liter, terwijl je achterin de Passat 690 liter kwijt kunt. Met de achterbank plat neemt de inhoud toe naar 1.714 liter, maar dat is ook flink minder dan de 1.920 liter van de Passat.

Dat deze vergelijking negatief uitpakt komt overigens vooral omdat de nieuwe Passat zo ontzettend ruim is. De ID.7 Tourer heeft intussen wel gewoon een grotere bagageruimte dan de nieuwe i5 Touring, terwijl die eigenlijk een segment hoger zit. Het ruimteaanbod van de ID.7 is dus helemaal zo gek nog niet.

Aandrijflijnen

Qua aandrijflijnen kun je kiezen uit de ID.7 Pro en de ID.7 Pro S. De eerste heeft het welbekende 77 kWh-accupakket, die laatste heeft de grotere 86 kWh-accu. Met de Tourer heb je uiteraard iets minder range dan de sedan hatchback. Met de 77 kWh-accu heb je 603 km range in plaats van 617 km en met de 85 kWh-accu heb je 685 km range in plaats van 700 km. Wat nog steeds prima is.

Als je voor de ID.7 Pro S gaat kun je ook meteen sneller laden. In dat geval kun je snelladen tot 200 kW, met de normale ID.7 moet je het doen met 175 kW. In eerste instantie is overigens alleen de ID.7 Pro te bestellen, op de Pro S moet je nog iets langer wachten.

Leverbaar

Volkswagen hangt nog geen prijskaartje aan de ID.7 Tourer, maar de prijs krijgen we ongetwijfeld zeer binnenkort te horen. De ID.7 Tourer is namelijk eind februari te bestellen. Een blik op de kalender leert dat het nu 19 februari is, dus dat kan nooit heel lang duren.