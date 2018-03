De Volvo V60 is Zweeds design voor iedere man (m/v)

Jättebra!

Dat is Zweeds voor affengeil. Terwijl @wouter nog steeds af een toe naar de Polestar 1’s op de beurs loopt gewoon om te kijken of ze er nog staan, denk jij als nuchtere huisvader natuurlijk alweer een stukje verder. Leuk zo’n mooie coupé, maar ten eerste zal ‘ie wel stervensduur worden en ten tweede passen de kinderen en Bello er niet in.

Hoe zorg je er dan voor dat je toch iets van die coole Chinees-Zweedse sfeer in je leven haalt? Door een Volvo V60 te kopen uiteraard! Onlangs werd de nieuwe generatie van de Estate gelanceerd in het bijzijn van @casperh, wiens eerste indruk best positief was (video)

In Genève staat de station op de beurs te glimmen. Als je flink met je ogen knijpt zodat je alleen de koplampen ziet, is het net een Polestar 1. Misschien dat de aankomende S60 daar nog wat meer van weg heeft, maar ja, daarin krijgt Bello alsnog geen lucht achterin.