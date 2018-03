Zie hier, de Bugatti Chiron in een joggingbroek

Ze noemen hem de Bugatti Chiron Sport.

Sweat pants, hair tied, chillin’ with no make-up on

That’s when you’re the prettiest, I hope that you don’t take it wrong

Zoals Drake al bezong in zijn megahit Best I ever had zijn chica’s vaak het mooiste als hun gezicht niet volgeplamuurd zit met Maybelline. Hetzelfde geldt eigenlijk voor auto’s. Neem de proef maar eens op de som: heb je liever een Lamborghini Countach LP400 Periscopo of een Lamborghini Countach 25th Anniversary?

Slechts zelden wordt een wild bespoilerde versie van een mooie auto beter oud dan het origineel. Wellicht heeft Bugatti zich dat ook gerealiseerd en zich ontzettend ingehouden bij het maken van de Chiron Sport. De grootste optische wijzigingen zijn andere wielen en vier ronde stortkokers aan de achterkant in plaats van de trapezium-vormige uitlaten van de standaardversie. Die laatste wijzigingen graven we wel. Beschouw het als een subtiel lijntje mascara.

De grootste verschillen tussen de Chiron en de Chiron Sport zitten dan ook in het het onderstel. Dankzij stijvere dempers en vooral ook de komst van Torque Vectoring is de Sport aanzienlijk sneller op het circuit. Tevens is de auto wat lichter geworden. Achttien hele kilo’s wist Bugatti af te schaven van het totaalgewicht van een slordige twee ton die de normale Chiron weegt, ondere andere door gebruik te maken van een carbon ruitenwisser. Superbe.