Volvo laat de nieuwe S60 zien

Ook de middenklasse sedan wordt grondig vernieuwd.

Vanaf de in 2014 geïntroduceerde XC90 (rijtest) heeft Volvo zichzelf compleet opnieuw uitgevonden. De strakke SUV moest aangeven hoe Volvo mee wil doen met de topklasse, denk aan Mercedes, Audi en BMW. En met hun recente reeks modellen lukt dat aardig. De laatste toevoeging aan het gamma, de V60, geeft weer hoe Volvo zichzelf plaatst in het middenklasse-segment. En daar hoort ook een sedan bij.

Die sedan wordt de S60, zoals de S90 bij de V90 hoort. Qua uiterlijk niet veel verrassingen dus, denk aan een te heet gestreken S90, zoals de V60 dat ten opzichte van de V90 is. Toch houdt Volvo hem nog even onder de radar. Maar niet helemaal: CEO Hakan Samuelsson stuurde vandaag een glimp van de nieuwe S60, en daarin worden eigenlijk de voorspellingen waarheid. Een V60-voorkant, maar dan als sedan. Surprise, surprise.

Samuelsson geeft verder niks weg over de auto, behalve dat hij later dit jaar geproduceerd gaat worden in Volvo’s nieuwe fabriek in South Carolina. Voor de volledige onthulling van de S60 moeten we nog even geduld hebben.