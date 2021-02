De vraag naar de Tesla Model S en Model X is heel groot - Autoblog.nl

De Tesla Model S en Tesla Model X zijn een beetje lang in de tanden. Toch is de vraag naar de modellen groot, aldus de man die het zou moeten weten.

De aandelenkoers van Tesla zakt momenteel een klein beetje weg. Op zich geen wonder, want de afgelopen maanden steeg de waarde van een stukje harder dan een Falcon X raket vlak na lift off. Zo lang de stimulus van de overheid rijkelijk blijft vloeien, zal de koers vast wel weer ergens blijven hangen op de weg naar beneden of opveren en nog verder stijgen. Wat voor dat laatste wel handig is, is een beetje nieuws genereren waar de fans van het genre merk enthousiast over kunnen zijn.

Zoiets kan je wel overlaten aan Elon Musk. De gewiekste zakenman is niet vies van een beetje aandacht en weet die elke keer weer op te eisen zonder dikke Dollars uit te geven aan marketing. Zo heb je wellicht gehoord dat Elon onlangs wat bitcoins heeft gekocht. Sommigen van zijn discipelen vonden dat echter helemaal niet zo tof. Zij zien liever positieve berichten die meer te maken met de echte core business van Tesla: een technologie autobedrijf zijn.

Welnu, u zoekt Elon draait. Nadat de productielijn van de Tesla Model X en Tesla Model S in december ietsje langer dan een traditionele kerstpauze stil lagen, twijfelden sommigen namelijk aan de vraag naar Tesla’s toppers. Tussen het geweld van de Model 3, Model Y en de inspanningen om de Cybertruck, Semi en Roadster realiteit te maken, waren die modellen namelijk stiekempjes wat minder populair geworden.

Onlangs zijn de auto’s voorzien van een ingrijpende facelift inclusief een flink vernieuwd interieur met een Nightrideresque stuur. Elon Musk claimt nu dat de vraag naar de modellen opnieuw zo groot is dat hij een extra shift wil inlassen in de fabriek om meer Model S-en en Model X-en te produceren. Hij imploreert in een email zijn werknemers zelfs om matties aan te raden die eventueel de baan kunnen doen.

Model S/X production lines are almost done with the retooling and will be aiming for max production next quarter. There is high demand, so we are soon going to need to go back to two shifts. Please recommend friends for recruiting.

Elon Musk, banencreëerder