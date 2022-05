De vreselijkste BMW aller tijden heeft een Nederlands tintje. Nee, daar moeten we blij mee zijn…

Vraag aan de autoliefhebber waar hij aan denkt bij het horen van de naam BMW. Grote kans dat hij zegt “achterwielaandrijving, een 6-in-lijn, sportief rijgedrag en mooie ontwerpen”. En tot een paar jaar geleden had je hem gelijk moeten geven, want de meeste BMW’s voldeden feilloos aan deze omschrijving.

Maar ‘das war einmal’. Het lijkt er sinds een paar jaren namelijk op alsof BMW de trouwe klanten stuk voor stuk in de genitaliën aan het trappen is. Alles wat BMW tot BMW maakte, moet verdwijnen, zo lijkt het.

Zo is de 6-in-lijn alleen nog terug te vinden als dure topmotorisering van sommige modellen, rijdt een moderne BMW ongeveer net zo sportief als de gemiddelde Audi en over design zeggen we maar even helemaal niks. Of toch wel. Want wat die lui met die varkensneuzen proberen te bereiken? Niemand weet het.

We hebben de vreselijkste BMW nog niet genoemd

En we gaan nog even door met het spuwen van ons gal. Want qua ontwerp zie je ook steeds vaker de beroemde ‘Hoffmeister knik’ verdwijnen, waardoor een nieuwe BMW vanaf de zijkant ook volstrekt inwisselbaar is met elke andere willekeurige Aziaat. En tenslotte is er de voorwielaandrijving. ‘Nuff said, toch?

En dan is er is 1 BMW die al deze slechte eigenschappen combineert en daarom met recht de vreselijkste BMW aller tijden mag worden genoemd. Zonder overdrijven. We weten allemaal om welke het gaat.

Inderdaad, de 2-serie Active Tourer. Een driecilinder busje met voorwielaandrijving en hazentanden… Mij niet bellen, zou zelfs Martien Meiland zeggen.

Deze BMW heeft een Nederlands tintje

Is er dan echt helemaal niks positiefs over deze BMW 2-serie Active Tourer te zeggen? Tja, lastig… Maar er is 1 ding dat we toch willen benoemen, het Nederlandse tintje. Iedere BMW 2-serie Active Tourer wordt voortaan standaard geleverd met Vredestein banden, een Nederlands product dus. Al worden deze Ultracs in Hongarije gemaakt, maar dat terzijde.

En daarmee heeft de best verkochte BMW in Nederland (echt waar) dus voortaan 4 Nederlandse sloffen onder zijn velgen. Hartstikke leuk natuurlijk voor Vredestein en ook goed voor Nederland als automotive industrieland. Want het is natuurlijk een prestatie van formaat voor de bandenfabrikant.

En wellicht wordt Vredestein in de toekomst ook uitgekozen om de banden te leveren aan een onvervalste BMW supercar, wie zal het zeggen. Mooi dus dat de meest vreselijke BMW een Nederlands tintje heeft. De banden zijn in dit geval echt het allermooiste deel van de auto.

Maar al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

Waarvan akte.