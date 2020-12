Particulier kan elektrische auto veroorloven, aldus ANWB - Autoblog.nl

Het kantelpunt is bijna bereikt. Volgens de ANWB is daarmee het moment aangebroken dat ook de particulier een elektrische auto kan aanschaffen.

Een elektrische auto is nu nog vooral een typische auto van de zaak. Er zijn maar weinig particulieren die enkele tienduizenden euro’s stukslaan op een nieuwe elektrische auto. Zeker als er een benzinevariant van een model bestaat die grofweg 10.000 euro voordeliger is in aanschaf. Toch zegt de ANWB dat de particulier een elektrische auto kan aanschaffen. Aldus de organisatie in de Elektrisch Rijden Monitor 2020.

Subsidie

De ANWB zegt dat de aanschafsubsidie het steuntje in de rug was waardoor een aanzienlijke groep particulieren dit jaar de overstap heeft gemaakt naar een EV. Dat klinkt goed, maar er zal een ongelofelijk grote groep zijn die de boot heeft gemist. De aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto was namelijk na een week al op. En natuurlijk heeft niet alleen de particulier geprofiteerd van die subsidie op een nieuwe elektrische auto.

Meer keuze

Dat de ontwikkelingen hard gaan zie je terug in de cijfers. Het aantal elektrische auto’s in Nederland is dit jaar gestegen naar bijna 145.000 voertuigen. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2019. In de prijsklasse tot en met 50.000 euro is er nu keuze uit 31 elektrische modellen, dat was 22.

Elektrische auto particulier – kosten

De gemiddelde aanschafprijs van een elektrische auto ligt nu op 36.000 euro. Ondanks de hogere aanschafprijs, zijn de rijkosten bijna gelijk. Een elektrische auto kost gemiddeld 57 eurocent per kilometer om te rijden. Een benzineauto gemiddeld 56,4 eurocent. Dit is op basis van vier jaar gebruik en 15.000 kilometer per jaar. Ook is de aanschafsubsidie in deze berekening niet meegenomen, omdat het potje zo snel leeg was. De aanschaf ligt hoger, maar de gebruikskosten liggen een stuk lager. Onder de streep is daarmee een elektrische auto voor de particulier te betalen, aldus de ANWB.