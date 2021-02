"Hamilton is veel te duur geworden voor de Formule 1" - Autoblog.nl

More than you can afford pal, Lewis Hamilton.

We hadden vandaag al eerder een nieuwtje dankzij Helmut Marko over Max Verstappen. Maar de markante Oostenrijker is de gift that keeps on giving voor F1 fans en F1 journalisten. Helmut is namelijk een vat vol met oneindig veel meningen over de sport. Daar hij tevens een belangrijke positie inneemt als honcho bij Red Bull, zijn die meningen bovendien relevanter dan die van Jacques Villeneuve, Eddie Irvine en Eddie Jordan.

Zijn nieuwste opmerking die de nodige stof zal doen opwaaien in de paddock gaat over het salaris van Lewis Hamilton. Zoals bekend bereikte Lewis na een tergend lang proces onlangs overeenstemming met Mercedes over een nieuwe deal, zij het slechts voor één jaar. Hamilton krijgt naar verluidt niet de zestig miljoen per jaar die hij aanvankelijk wilde. Zijn salaris bedraagt echter zonder twijfel alsnog tientallen miljoenen. Dat is veel te veel geld volgens Helmut Marko, die daar tegenover RTL Duitsland geen doekjes om windt:

Lewis Hamilton is veel te duur geworden voor de Formule 1. Zo simpel is het gewoon. Helmut Marko, laat zich graag gelden

Marko gaat echter ook verder dan dit. Als het aan Helmut ligt moeten de salarissen van de coureurs in de toekomst onder het budget cap van de teams vallen. Deze beperking van de jaarlijkse uitgaven van de teams, wordt dit jaar voor het eerst van kracht. Aanvankelijk geldt een grens van 145 miljoen Dollar per team. Een salaris als dat van Hamilton zou enorm hard drukken op dit budget.

Teams moeten dan een afweging maken of ze geld uit willen geven aan een topcoureur, of liever aan mensen die een snelle auto bouwen waar ook de middelmaat in kan winnen. Er wordt echter ook al een tijdje gesproken over een andere optie. Daarbij worden de salarissen voor coureurs niet ten laste van het budget cap gebracht, maar wordt er wel een maximum aan het salaris gesteld. Linksom of rechtsom zou dit de salarissen van de coureurs flink onder druk zetten.

Een beetje apart blijft het allemaal wel, dit communistische gedachtengoed in de meest kapitalistische sport ter wereld. Je kan je ook afvragen wat het doet met de aanwas van nieuw talent. Kan je het nog verantwoorden om een paar miljoen te spenderen in opstapklasses, als je bij voorbaat niet eens een kans maakt om een Hamiltonesque salaris te vangen? En wat zou max Verstappen, na Hamilton de grootste verdiener, denken van de denkbeelden van zijn ‘baas’? Enfin, we houden uiteraard in de gaten hoe deze zaak zich verder ontwikkelt…