De wereld liep enorm warm voor dit E30-speelgoedautootje

Misschien wel een beetje té warm.

Vandaag werd de achtste Junkyardrace gereden. De welbekende en opgekalefaterde 156 Sportwagon van Team Autoblog werd voor deze editie aangekleed in een Hot Wheels-racepak. Want dat is waar we (bijna) allemaal wel mee grootgebracht zijn, de kleine speelgoedauto’s van Mattel. Omdat het merk al sinds 1968 een fenomeen is, heeft iedere generatie sindsdien wel een kenmerkend autootje van Hot Wheels. Vele ‘echte’ merken sloegen de handen inelkaar met Mattel om opvallende creaties neer te zetten.

Zo ook Supreme. Onder de wat meer jeugdige mensen is Supreme het ultieme kledingmerk. Ook zij werkten samen met Hot Wheels vanwege marketingredenen. Omdat kennelijk alles met het kenmerkende rood-witte Supreme-logo heilig is, zat men daar op te wachten. Tel erbij op dat het gaat om een dubbelset, een oude truck met een BMW M3 E30 uit 1992 achterin. Beide uitgedost in de Supreme-kleuren, dus hebb0n. Dat laatste dachten iets té veel mensen. De set is vers onthuld en binnen enkele minuten(!) was hij ook alweer van de site afgehaald. Uitverkocht, omdat de set al even gelimiteerd is als de kleding van Supreme.

Zoals alles van Supreme was de E30-set ook nogal overpriced, hij kostte namelijk 30 dollar. Door de gewildheid en de snelle uitverkoop is dat een schijntje, want de eBay-klanten mogen nu al een stuk meer neertellen voor de set. 60 euro voor een Hot Wheels auto, dat klinkt al als veel toch? Verdubbel dat eens en tel er dan nog 100 euro bij op. Ja, ze gaan nu over eBay voor 215 dollar. Of om in Supreme-termen te blijven: één T-shirt. En wij maar denken dat de wereld van echte waardevolle auto’s lucratieve business is.

Mocht je nou denken dat alleen krankzinnigen zo veel geld uitgeven aan modelauto’s, dan verwijzen we u even naar eerdere stukken over modellen van Amalgam. Om nog maar eens te bewijzen dat mensen kennelijk nogal warm lopen van speelgoed- en modelauto’s.