Deze Senna is niet veel duurder dan een Suzuki Celerio

Hoe dat kan? Lezen dan.

De Suzuki Celerio is een prima auto. Klein, betrouwbaar en (relatief) goedkoop. Toch is hij een van de minder populaire modellen in zijn klasse. Hij is, in zekere zin, een alternatief en vaak niet de eerste keuze. Wie een dergelijk bedrag te besteden heeft en maar niet kan beslissen welke auto het nu precies moet worden, bieden wij een andere optie: deze heuse McLaren Senna.

Uiteraard is dit geen doorsnee hypercar, dat is voor de prijs van een kleine, nieuwe Suzuki immers onmogelijk. Nee, we hebben hier weer eens een prachtig schaalmodel onder de loep liggen. Het mag geen verrassing meer heten dat dit exemplaar van de bijzonder vaardige vakmensen van Amalgam vandaan komt. Het oog voor detail dat het voor deze McLaren heeft gehad is simpelweg verbluffend.

Omdat Amalgam afgelopen zomer al eens met een soortgelijke Senna op de proppen kwam die eveneens op een schaal van 1:8 was gebouwd, vroegen we ons in eerste instantie af waarom het nu wederom met de Britse kanonskogel aan de slag is gegaan. De reden blijkt logisch: het schaalmodel van de Senna viel enorm in de smaak. In plaats van het model simpelweg opnieuw te maken, besloot het zichzelf een uitdaging te geven.

Hierom heeft Amalgam de McLaren nog fijner en preciezer in elkaar gezet, en heeft het de auto tevens een levensecht lichtpakket gegeven. Met behulp van een afstandbediening kan de koper van het schaalmodel, dat 12.610 euro kost, de lampen aan- en uitzetten. Daarnaast kunnen ook de elektrische deuren op afstand worden opengemaakt. Het model rust op een platform van ofwel carbon of leer met daaroverheen een dunne, doorzichtige laag acryl.