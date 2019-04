Vooruit, nog één keer: de oude Aston Martin Vantage

In misschien wel zijn mooiste vorm.

Perfectie moet je niet willen verbeteren. Meestal lukt dat ook niet namelijk. Kijk maar eens naar de oude Aston Martin Vantage. Het ontwerp uit 2003 lijkt in zijn laatste vorm (de V600) nog bijna gloednieuw. Dat is erg knap en geeft de nieuwe Vantage direct een 1-0 achterstand. Al hadden ze hem ontworpen als de bloedmooie DBS Superleggera, het lukt je niet om een ontwerp zo mooi en tijdloos te maken als de vorige V8 Vantage.

Er is één partij die we het vergeven dat ze met hun handen aan de producten van Aston Martin zitten: Zagato. Het Italiaanse designhuis weet van de Gaydonse sportwagens bijna altijd wel iets moois te maken. Ook de vorige Vantage is langs Zagato geweest. Het is niet perse een mooiere auto dan de Vantage of een tijdlozer design, maar het is verder wel een uniek ding. Zo uniek dat er maar een paar exemplaren (150 stuks) van de ‘band’ rolden. Een gemiddeld persoon zal eerder meemaken dat Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen dan een V12 Zagato spotten.

Zagato gaat de kans echter ietsje vergroten. Het designhuis bestaat 100 jaar en viert dat met een soort ‘best of’. In plaats van zich vergrijpen aan de nieuwe DB11, Vantage of DBS, zochten ze de ontwerptekeningen voor de V12 Zagato en hij wordt weer gebouwd! Er komen 19 exemplaren van de V12 Zagato Coupé, als cadeautje komen er ook 19 Speedsters. Een bedrijf genaamd AF Racing AG heeft het project ‘besteld’ onder de noemer ‘R-Reforged’. Zij regelen ook de productie van de auto’s.

De auto is wederom gebaseerd op de oude V12 Vantage en optisch zijn er bijna geen wijzigingen. Er wordt ook niks gezegd over specs, wat mogelijk betekent dat de cijfers overeenkomen met de ‘oude’ V12 Zagato. Dat betekent: 517 pk uit een 6.0 liter V12-blok, 0-100 in 4,2 seconden, topsnelheid van 305 km/u en een handgeschakelde bak. Perfect, toch?

Prijzen zijn niet bekend. Dat betekent of dat Zagato die lekker bewaart voor potentiële kopers, of dat die potentiële kopers allemaal al zijn gevonden en het voor ons al niet meer relevant is. In dat laatste geval: dan hebben we de plaatjes nog. Want bloedmooi, dat is hij nog steeds.