Nu helemaal officieel: Logan Sargeant rijdt voor Williams

Williams bevestigt officieel de komst van Logan Sargeant als opvolger van Latifi.

Het ging gisteren zoveel over Vettel, dat je bijna zou vergeten dat we afscheid nemen van vier coureurs. Ook Nicolas Latifi, Mick Schumacher en Daniel Ricciardo reden (voorlopig) hun laatste Formule 1-race. De een zijn dood is de ander zijn brood, dus volgend jaar is er weer ruimte voor nieuwe gezichten.

Dit jaar was er maar één rookie (Zhou), wat bijzonder weinig is. Er zijn jaren geweest dat er zes debutanten waren. In 2001 waren dat er zelfs zeven. In 2023 zal het aantal rookies weer iets stijgen, naar drie. De afgelopen tijd ging het vooral heel veel over Nyck de Vries en Oscar Piastri, maar ook Logan Sargeant gaat volgend jaar zijn debuut maken.

Dit werd gisteren pas definitief. Logan Sargeant moest namelijk eerst nog even zijn Superlicentie halen voordat hij zijn zitje bij Williams mag verzilveren. Zoals collega @willeme gisteren al meldde, is de Amerikaan daarin geslaagd. Jammer voor Mick Schumacher, die anders nog kans had gemaakt.

We wisten het dus al, maar Williams maakt vanmiddag het grote nieuws bekend. Het is nu dus écht helemaal officieel dat Logan Sargeant in 2023 voor Williams zal rijden. Daar mag hij de schoenen van Nicolas Latifi vullen. Die niet heel groot zijn, laten we eerlijk wezen.

Samen met zijn mede-rookie Oscar Piastri zal Logan Sargeant de jongste coureur van het veld zijn. Beide coureurs zijn nog maar 21 lentes jong. Piastri heeft wel de betere staat van dienst. Hij werd kampioen in achtereenvolgens de Formule Renault Eurocup, de Formule 3 en de Formule 2. Sargeant heeft nog geen kampioenschap op zijn naam weten te schrijven. Hij werd dit jaar wel rookie van het jaar, voor wat het waard is.

Foto credit: fuji.tim