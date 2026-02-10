Nieuwe Mercedes-AMG GLC 53 krijgt dikke zes-in-lijn en een driftmodus!

Een SUV met uitbreekfunctie? Natuurlijk!

Het hybride vierpittertje van AMG is de laan uit. Ondanks dat het een prima blok is, mist het emotie. Daar kwam Mercedes ook achter toen ze de verkoopcijfers van de AMG C en GLC 63 S E zagen. Daarom is het hoog tijd voor wat anders in de vorm van een nieuwe Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+.

Het hart van de AMG GLC 53 krijgt er twee cilinders bij ten opzichte van de uitgande viercilinder. In het vooronder ligt een 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn met 449 pk en 600 Nm koppel (640 Nm bij Overboost). Dikke kans dat dit motorblok ook in de volgende C53 komt te liggen.

De welbekende krachtbron van Mercedes is flink onder handen genomen. Hij is onder andere voorzien van een nieuwe cilinderkop met verbeterde inlaat- en uitlaatpoorten, nieuw inlaatsysteem en nieuwe intercooler. Volgens Mercedes maakt de zescilinder een ”krachtig en emotioneel” motorgeluid. Precies hetgeen dat we misten. Of had er een V8 in moeten liggen?

Prestaties

Via een negentraps automaat gaat dit vermogen naar alle wielen. Gebruik je al het vermogen, dan zit je na 4,2 seconden aan de 100 en kun je doortrappen tot 250 km/u. Met het AMG Dynamic Plus-pakket is de topsnelheid 270 km/u. De benzine krachtbron wordt geholpen door een 48-volt torretje voor verschillende functies, zoals extra oempf bij Overboost, maar ook bij het herstarten van de motor tijdens de start-stopfunctie.

Een AMG moet niet alleen krachtig zijn, maar ook leuk sturen. Ook wanneer het een model is dat wat hoger op zijn pootjes staat, zoals de GLC. AMG heeft daarom een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras gemonteerd. Via dit differentieel werkt Drift Mode. Deze AMG GLC is de eerste AMG-SUV met zo’n modus. Lachen! En zo zijn er nog wat rijstanden: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual en zelfs Race.

Adaptief onderstel

Verder nog wat praktische zaken. AMG GLC 53-rijders kunnen tot wel 2.400 kilo geremd aan trekgewicht aan hun Merc hangen. Verder zorgt het elektrisch gestuurde adaptieve onderstel genaamd AMG Ride Control voor een prettige rit samen met meesturende achterwielen. Ook bij het adaptieve onderstel kun je kiezen uit verschillende modi.

Speciaal voor Joel Beukers is er een Golden Accents Package dat alleen tijdens het eerste jaar van deze AMG GLC 53 beschikbaar is. Hierbij zijn wat details voorzien van een gouden kleur. Prijzen en de leveringsplanning zijn nog onbekend. Eerst willen wij en Mercedes-AMG weten wat jullie van de nieuwe GLC 53 vinden. Spui hieronder je gal!