Dealers Stellantis zijn doodsbang voor de toekomst

En dus sturen die dealers een open brandbrief naar Stellantis…

Stellantis zit op dit moment even in de hoek waar de klappen vallen. Het loopt even niet zoals het zou moeten lopen met het conglomeraat van automerken. Zo is de kwaliteit van de producten ondermaats, zijn de verkopen dat ook en ook de aanhoudende ingrepen aan het dealernetwerk is velen een doorn in het oog.

En dat zeggen wij niet, dat zeggen de dealers van Stellantis. Om precies te zijn, de dealers van Stellantis in België. Daarom hebben ze een open brief geschreven aan het concern. En niet zomaar een open brief, een open brandbrief zelfs…

Dealers Stellantis zijn klaar met het moederbedrijf

Dat het niet lekker gaat met de merken van Stellantis is een understatement. De dalende verkoop is namelijk een groot probleem in heel Europa. Het marktaandeel van automerken als Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep en Maserati samen was in september in Europa nog maar 14,5 procent.

In harde cijfers ziet dat er als volgt uit. Er werden in Europa 53.000 auto’s minder verkocht dan een jaar geleden. Daarvan waren 45.000 voertuigen voor de rekening van Stellantis. Cijfers liegen niet.

De dealers zijn ook klaar met de manier waarop zij door het moederbedrijf worden ingezet. De klant koopt tegenwoordig rechtstreeks bij Stellantis, dealers beslissen niet zelf meer welke modellen ze aanbieden. Dat zou voordelen moeten hebben, maar het is niet alleen hosanna. Sterker, helemaal niet.

Het voordeel voor de dealer is dat hij zelf niet meer hoeft in te kopen en dus niet met een voorraad zit. Maar aan de andere kant betekent het ook dat de dealer niet kan stunten met kortingen op voorraadmodellen om klanten te lokken. En als een niet zo merktrouwe klant elders wel korting kan krijgen, is ie weg. En dat uit zich in de cijfers. Aldus de dealers.

Het is te hopen dat de dealers hun brief niet hebben gericht aan Carlos Tavares, de topman mocht een poosje geleden zijn biezen al pakken. Wel met nabetaling van een aantal jaren salaris à 40 miljoen dollar, maar daar hebben we het nu niet over.

Maar goed, dat het niet lekker loopt bij Stellantis moge duidelijk zijn. Laten we hopen dat het tij snel zal keren.

Met dank aan iedereen voor de tip!