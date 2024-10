Ja, dit merk mag je gerust legendarisch noemen. Zeker in de rallysport.

Ondergetekende weet niet heel veel van de rallysport, maar ik heb zoals vrijwel elke petrolhead wel wát kennis in huis. Al is het summier. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Audi als eerste met vierwielaandrijving kwam en daarmee iedereen het snot voor de ogen reed.

Ik weet dat de Groep B de allerdikste klasse in alle autosporten ooit was, maar dat die zo gevaarlijk was, dat dat na een paar rally’s alweer werd geschrapt. En ik weet dat Lancia met onder meer de Delta een ware legende genoemd mag worden in de rallysport.

En dat merk komt nu terug in de rallysport!

Dit legendarische merk keert terug in de rallysport!

We hebben het over de Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Een klein autootje met een 1,2 liter 3-cilinder turbo, die 209pk levert. Op de voorwieltjes. En daarmee is het geen Delta Integrale, Delta S4, 037 of een Stratos, maar het meer een instappertje. Maar hee, je moet ergens beginnen.

En als je nou denkt, ik wil zoiets voor op de weg, ze gaan er ook eentje uitbrengen waar je gewoon mee op straat kunt toeren. Alleen is die elektrisch. Wel met 280 pk, maar toch. Ik zou voor de plofmotor gaan. Omdat het kan.

Hoe hard die versie gaat, is niet bekend. Maar wel dat hij het ongetwijfeld goed doet op het onverhard, want niemand minder dan voormalig WRC-kampioen Miki Biasion heeft meegeholpen aan de ontwikkeling. De Rally 4 HF is vernoemd naar de categorie waarin hij ontworpen is om te racen, maar daar houdt het niet bij op.

Trofeo Lancia Rally

Want Lancia organiseert ook de Trofeo Lancia Rally. Deze competitie vindt plaats tijdens zes evenementen van het Italiaanse Rallykampioenschap in 2025. Er staat maar liefst €300.000 aan prijzengeld op het spel, en de winnaar krijgt de kans om in het seizoen van 2026 de officiële Ypsilon Rally 4 HF van het Lancia Corse HF-team te rijden in het Europees Rallykampioenschap. Toe maar

Maar op straat rijden mag er niet mee, da’s jammer. Daarvoor moet je dus de elektrische variant kopen. En die kan op topsnelheid waarschijnlijk niet heel hard, maar zit wel rond de 6 seconden op de 100. En hij leent het een en ander qua wegligging van zijn rallybroertje, dus dat wordt vast ook lachen, gieren brullen. Of zoeven.

Wil je hem kopen? Volgend jaar kun je ze allebei aanschaffen schijnt. In Engeland in elk geval, of dat hier kan weten we nog niet. Maar onze man bij Stellantis (hoi Mirco!) weet vast wel meer. En dat zal hij ons dan ook met veel plezier vertellen!



Leuk toch?

Met dank aan Hans voor de tip!