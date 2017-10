Kiek now! Is dit de Jaguar XE-R?

Dubbele pijpen aan beide kanten? Check. Serieus ogende velgen? Check.

Sinds enkele jaren blaast Jaguar een toontje mee in het premium D-segment met de XE. Oké, voorheen hadden ze ook al de X-Type, maar die konden we met zijn mini-XJ styling en voorwielaangedreven Ford Mondeo-basis nooit helemaal serieus nemen. Overigens best een prima auto om nu voor een appel en een ei ergens op te pikken (aankoopadvies), maar een echte Jag? Mwah.

De XE (rijtest) daarentegen is van een ander kaliber. Met een achterwielaangedreven basis en vlijmscherp stuurgedrag plaatst Jaguar een keiharde aanval op de 3-serie en andere pretendenten in dit segment. Helaas is het infotainment-systeem tergend, maar als het op rijden aankomt dan lust de Jag de meeste van zijn concurrenten rauw.

Des te vreemder is het daarom dat Jaguar op basis van de XE geen échte concurrent van de M3/C63/Giulia-Q en -vooruit dan- RS4 neerzet. Ja, je hebt natuurlijk de Project 8, een waanzinnig kanon dat bovengenoemde auto’s degradeert tot boodschappenwagens. Echter ziet dit gelimiteerde speciaaltje er weliswaar uit als een wild bespoilerde XE, maar feitelijk heeft het niet zoveel met de reguliere XE te maken. De sterkste ‘gewone’ XE die je tot op heden kan kopen is de XE-S met supercharged 3.0 V6 en 380 pk. Leuk, maar niet 500+ pk die sommige concurrenten te bieden hebben.

Er waren eerder al wat geruchten dat er alsnog een ‘XE-R’ op de markt zou kunnen komen, met een variant van Jag’s supercharged V8 onder de kap. Onlangs gaf Jaguar’s design-honcho Ian Callum echter te kennen dat er géén XE met V8 op de markt komt. Dan vragen we ons wel af wat er voor techniek in deze XE huist die AB-lezer @theblade spotte bij de TüV in Aken. De velgen en dubbele knalpotten aan beide kanten doen in ieder geval veel goeds vermoeden…