Defender commercial keihard gecanceld wegens leugens

Het is vergezocht, maar deze Defender commercial kon niet door de beugel.

Autoreclames zijn net als alle andere reclames complete onzin. Alles wat je erin ziet, is een bedachte perfecte wereld met alleen maar mooie dingen en een product dat de fabrikant graag wil verkopen. En weet je, dat is allemaal prima. Ondanks dat er reclamecode-comissies zijn die alles voor je in de gaten houden, is het natuurlijk goed om zelf na te denken.

Een reclame is net als jouw Tinder-profiel. Je bent niet spontaan, avontuurlijk, dynamisch, gezond, gek op mooie dingen en kunstzinnig. Maar ja, zeggen dat je je kapot werkt bij een uienfabriek om te sparen voor een sportuitlaat voor je Cupra uitgevoerde Seat Leon FR, klinkt niet zo sexy. En FIFA2020 spelen op de playstation in je trainingsbroek valt gek genoeg níet onder sporten. Maar hey, de persoon in kwestie aan wie de contactadvertentie gericht is, weet dat zelf ook heel goed.

Defender commercial

Maar bij deze autoreclame ging het goed mis. Land Rover had een commercial voor de nieuwe Defender opgenomen. Zoals wij weten is de Defender een offroader en zal Land Rover zo veel mogelijk de link willen leggen op een auto waarmee je overal in de rimboe terecht kan komen. Heel plausibel, allemaal. Toch is de deze Land Rover Commercial verboden. Ja, verboden.

Waar gaat het mis? Paarden die weten hoe een verkeerslicht werkt? Neuh, dat kan gewoon natuurlijk. Al die knollen zijn goed geïnstrueerd middels het verkeershandboek. Een waterval dat dienstdoet als autowasstraat? Dat is absoluut niet ongeloofwaardig. Kan gewoon. Een politieagent die in het midden van de woestijn ‘het verkeer’ (drie Defenders) staat te regelen: nope, dat is ook niet vreemd.

Parkeerpiepers

Nee, de Defender commercial is uit de lucht gehaald vanwege de laatste scene. Terwijl een Defender achteruit rijdt, hoor je parkeerpiepers. En dat kan natuurlijk niet. Straks denken mensen dat de parkeersensoren functioneren als je op een afgrond afrijdt. Waarom je dat überhaut zou moeten doen, is ons een raadsel.

Wat ook een raadsel is, is waarom deze epische reclame verboden is volgens de ASA (Advertising Standards Authority, de Britse reclame waakhond). Want stel dat ze een punt hebben (een parkeersensor reageert niet op lucht, juist niet), dan hoeft Land Rover alleen maar het geluid eruit te halen. Die achteruitrijcamera doet het uiteraard wel bij een afgrond. De Defender commercial kun je hieronder zien:

