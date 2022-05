Draaiend scherm voor Tesla Model S welkome aanvulling

Een draaiend scherm voor een Tesla Model S. Dat is wat ons betreft heel erg handig.

Tesla is een bijzonder merk. Enerzijds maken ze bizar snelle elektrische auto’s die heel erg efficiënt zijn. Het is de enige-EV-producent die daadwerkelijk grote aantallen kan maken.

Anderzijds is het ook een tikkeltje saaie bedoening. Er worden maar een paar modellen geleverd en die modellen zijn ook nog eens nauwelijks naar smaak aan te kleden. Handig voor een gestroomlijnde productie.

Maar er zijn eigenaren die een Tesla hebben en liever toch een paar mogelijkheden hebben om de auto iets meer naar wens uit te rusten. Gewoon, om het leven net even wat prettiger te maken. Larry Li is een Tesla-eigenaar die net even een stapje verder gaat en diverse modificaties aanbrengt bij Tela’s.

Modificatie

Zo had hij automatisch te openen kofferklep (voor en achter) en de handgrepen die zich automatisch naar buiten kunnen zetten. Uiteraard kan hij dat tegen betaling ook voor jou regelen.

Daar moesten we even aan denken bij de volgende modificatie, want er is een draaiend scherm voor de Tesla Model S. Onze aanname was dat Larry weer in de weer was geweest met een nieuwe modificatie.

Het nieuwe draaiende scherm voor de Tesla Model S is een welkome aanvulling. Het nadeel van die schermen is dat ze perfect zijn voor de persoon die op het midden van de achterbank zit. Maar ja, daar zit bijna nooit iemand. Dit terwijl er wel iemand achter het stuur zit.

Draaiend scherm voor Tesla had er eerder moeten zijn

Naar het schijnt was het de bedoeling dat de feature eerder geïnstalleerd werd. De draaiende delen zitten al langer op de Tesla Model S, maar de motor die de beweging in gang zat monteert Tesla pas sinds kort. De auto in kwestie is een Model S die op 29 april van dit jaar is geleverd.

Op zich is het vreemd: vanuit Tesla zelf is er nog niets over vermeld, waarschijnlijk was E. Musk bezig met de acquisitie van sociale mediaplatforms. Daarnaast zijn we benieuwd of je het scherm ook naar rechts kunt draaien om dan wel gebruik te maken van de film en gamefuncties. Ten slotte zijn we benieuwd of dit systeem op de Model 3 en Model Y kan komen. Juist die modellen kunnen ervan profiteren, omdat die geen klokkenwinkel voor de neus van de bestuurder hebben.

