Defender Octa Black moet tuners het nakijken geven

Met de Defender Octa Black ben je meteen klaar met shoppen.

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om na de aanschaf van een nieuwe auto bij een tuner aan te kloppen. Wat carbon goodies hier, een Alcantara stuur daar. Automerken worden hier niet blij van. Die hebben veel liever dat je gewoon bij hun shopt, want zo lopen ze geen marge mis natuurlijk.

Land Rover begrijpt ook wel het succes van een merk zoals Urban. Daarom is er nu de Defender Octa Black. Een extra ruige uitvoering op basis van wat al de dikste Defender is. Nu moet je niet eens denken aan Urban of een vergelijkbare partij. Hopen ze dan.

Deze uitvoering komt in de kleur Narvik Black, de diepste zwarte lak in het Defender-palet. Standaard glanzend, optioneel met een matte beschermfolie als je wil.

Exterieur

Het blijft niet bij de lak alleen. Meer dan 30 exterieurcomponenten zijn aangepakt. Van de glanzend zwarte uitlaattips tot de satin zwarte skid plates en de trekhaak die óók onderop zwart is gespoten. Details waar menig autopoetsbedrijf met luxe shampoo’s jaloers op mag zijn. Zelfs de onderkant van de uitlaatdemper is zwart gemaakt.

Er is keuze uit 20-inch gesmeden of 22-inch glanzend zwarte wielen, beide met zwarte naafdoppen. Ook de remklauwen zijn zwart, met subtiel Sentient Silver-logo. Als we toch bezig zijn.

De 4.4-liter Twin Turbo V8 is met rust gelaten en levert nog steeds 635 pk in deze Defender Octa Black. Meer dan voldoende.

Interieur

De Defender Octa Black is de Jules Deelder onder de Defenders. In het interieur is gekozen Ebony Semi-Aniline leder (geen idee wat dat betekent, klinkt goed) gecombineerd met Kvadrat-stof (is goed man). De Performance Seats zijn voorzien van unieke patronen met bijpassend stikwerk. Details in Carpathian Grey en optioneel kun je carbon aanvinken.

Bij Land Rover maken ze meteen reclame met dit ding. Dit is de officiële tourauto van Oasis Live ’25. Juist, die Oasis. Met Liam Gallagher die een racistische tweet plaatst, zich niets aantrekt van kritiek en deze later toch maar verwijderd want slechte publiciteit kan de band zo vlak voor een wereldtournee niet hebben nietwaar.

Als we het toch over muziek hebben. De OCTA Black beschikt over Body and Soul Seats (BASS), ontwikkeld met SUBPAC. Dankzij dit systeem voel je de muziek net zo goed als je ‘m hoort. Heerlijke trillingen van het Meridian 700W audio­systeem rondom de ster. Als je nu nog geen Defender Octa Black wil weet ik het ook niet meer.