Defender P400e plugin is sterkste en zuinigste Defender ooit - Autoblog.nl

Kijk, die twee kun je lekker combineren. De Land Rover Defender P400e kan veel, verbruikt weinig.

Wie weleens een Land Rover Defender over een langere periode heeft gereden, zal het wel zijn opgevallen. Hoe kan een auto zo dorstig zijn, terwijl deze zó traag is. Simpel: een hoog gewicht, ouderwetse techniek en de aerodynamische eigenschappen van een frietkot.

Mede daardoor kon de nieuwe generatie Defender niet snel genoeg komen. Er zijn nu veel meel moderne motoren in een veel modernere auto. Ergo: de Defender is zuniger en sneller dan voorheen. Maar met de Defender P400e plug-in Hybrid doen de Britten nog een extra stap.

Land Rover Defender P400e

Het geheim zit ‘m natuurlijk in de plug-in hybride aandrijflijn. Het meeste vermogen komt van een 2.0 Ingenium viercilinder benzinemotor. Deze levert 300 pk. Deze verbrandingsmotor wordt bijgestaan door een elektrische motor, die maximaal 143 pk levert.

Je zou kunnen aannemen dat het totaalvermogen uitkomt op 443 pk, maar dat is helaas niet zo omdat het maximum vermogen per motor op een verschillend moment bereikt wordt. De elektrische motor leert het maximale vermogen veel eerder dan de benzinemotor.

Specificaties Defender P400e

Het systeemvermogen is met 404 pk meer dan voldoende. De elektromotor krijgt zijn energie van een accupakket van 19,2 kWh. Volgens de WLTP is het mogelijk om 43 kilometer af te leggen op de elektromotor. Het verbruik is volgens diezelfde WLTP 3,3 liter op 100 km. Dat is omgerekend 1 op 30,3. Nu is deze opgave vrij theoretisch en wellicht iets optimistisch.

Ondanks dat Land Rover zegt dat dit de sterkste Defender is, is dat overigens niet helemaal waar. De Defender Works V8 (afbeelding onder) had namelijk een 5.0 V8 met 405 pk, een hele paardenkracht meer. De Land Rover Defender P400e is een model in serieproductie, terwijl de Works V8 een soort restomod-project was van Land Rover. Wel is de P400e ongetwijfeld heel erg veel zuiniger.

Als je heel veel korte stukken rijdt en telkens kunt stekkeren, kan het zelfs nog zuiniger uitvallen. Gooi je ‘m nooit aan de lader, dan zal het verbruik aanzienlijk hoger zijn. De prestaties zijn voor een Land Rover Defender flitsend te noemen. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 5,6 seconden. De maximumsnelheid is begrensd op 210 km/u. Ook is de Defender P400e verreweg de voordeligste Defender, met een vanafprijs van 82.016 euro.

Defender 90

We wisten dat er een lange (110) en korte (90) Defender waren bij de introductie op de IAA in 2019. Land Rover besloot eerst de 110 te gaan leveren. Nu is het eindelijk tijd voor de Defender 90. Dit is de korte en stoere variant.

Qua motoren maakt het geen verschil: de keuze is even reuze als bij de Defender 110. De aanrij-en afrijhoeken van de Defender 90 zijn identiek aan die van Defender de 110. Als je wilt kun je de Defender 90 nu meteen bestellen. De vanafprijs is 95.150 euro.















Defender D300

Natuurlijk is de Defender P400e plug-in hybride voor de Nederlandse markt het meest belangrijk. Maar de fijnste motor voor de nieuwe Defender is waarschijnlijk deze Defender D300. De auto heeft een compleet nieuwe Ingenium drieliter zes-in-lijn dieselmotor onder de kap.

Deze levert een maximum vermogen van 300 pk, maar het belangrijkste is de maximale trekkracht: 650 Nm. Daarmee sprint de Defender 90 D300 in 6,7 tellen naar de 100 km/u. Om het verbruik enigszins te drukken, heeft de D300 een 48V-generator ter ondersteuning.

Nog meer diesels

Maar er is nóg meer nieuws. De ‘oude’ D200 en D240 worden bedankt voor hun diensten en nu al vervangen. Daarvoor in de plaats zijn er twee nieuwe viercilinder dieselmotoren: de Defender D200 en de Defender D250. Het grootste verschil is het maximale koppel: 500 Nm voor de D200 en 570 Nm voor de D250. Ook hier is er sprake van 48V mild hybrid-technologie.

Alle Defenders zijn per direct te bestellen.