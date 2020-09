Gefacelifte Genesis G70 ga jij toch niet kopen - Autoblog.nl

Sterker nog, je zult erg veel moeite moeten doen om deze gefacelifte Genesis G70 te kunnen kopen.

Hyundai’s luxemerk heeft het doek getrokken van de gefacelifte Genesis G70. Dat is het kleinste model van het merk Genesis. De G70 concurreert met auto’s als de BMW 3 Serie, Lexus IS, Jaguar XE en Alfa Romeo Giulia. Onder andere.

Schepje bovenop

Het huidige model was al niet verkeerd, maar de gefaclifte Genesis G70 doet er een fraai schepje bovenop. Het knappe van dit Peter Schreyer-ontwerp is dat het fraai oogt, maar ook nog eens origineel is. Oh ja, het is geen crossover. Met name dát is verfrissend anno 2020.

Neus gefacelifte Genesis G70

De neus van de gefacelift Genesis G70 heeft de voor Genesis kenmerkende ‘Quad-lamps’, dus vier koplampunits in plaats van de gebruikelijke twee. Verder is de grille vernieuwd, alsmede de bumper met drie seperate luchtinlaten. Of ze ook als dusdanig functioneren, betwijfelen we, maar het ziet er aardig uit.

Achterzijde

Ook aan de achterzijde zien we de ‘Quad Lamps’-filosofie. Alhoewel de toepassing anders is. Aan de voorzijde zijn het echt aparte units de gescheiden worden door de vorm van de bumper. De achterlichtunit heeft gewoon een stukje carrosseriekleur in het midden, net als de Peugeot 406 facelift dat bijvoorbeeld ook had.

Interieur

Het interieur van de gefacelifte Genesis G70 is ook wat strakker. Op het dashboard prijkt een nieuw 10,25 inch-infotainment scherm. Uiteraard ondersteunt het systeem Apple Carplay en Android Auto. Over-the-air updates zijn nu ook mogelijk. Misschien wel de beste modificatie in het interieur de ‘chargepad’ is voor je smartphone. Deze was om onduidelijke reden verticaal, maar is vanaf nu horizontaal geplaatst.

Techniek gefacelifte Genesis G70

Over de techniek is verder niet bekend. Waarschijnlijk wordt de nieuwe 2.5 viercilinder turbo leverbaar. Deze levert 290 pk en we hopen dit blok ook in de nieuwe Kia Stinger te mogen aanschouwen. Het topmodel blijft waarschijnlijk de 3.3 V6 turbo, goed voor 365 pk en 510 Nm. Inderdaad, die komt ook uit de Kia Stinger. Jammer maar helaas: de handbak die voorheen mogelijk was, komt te vervallen.

De gefacelifte Genesis G70 komt vooralsnog niet naar Nederland. In Europa houden we van Europese luxemerken. Helaas in dit geval, want dit model ziet er gaaf uit.