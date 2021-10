Magnesiumtekort bedreigt gehele autoindustrie

Een nijpend magnesiumtekort dreigt de autoindustrie plat te leggen.

Het zal je wel opgevallen zijn dat nieuwe auto’s telkens duurder worden. Normaal gesproken geven we dan daar de overheid de schuld van. Die ‘geldkloppers van de roverheid’ verzinnen telkens nieuwe methodes om ons geld afvallig te maken, toch? Eh, niet helemaal dus. Naast het feit dat je juist heel erg veel subsidie kunt krijgen (mits je de juiste auto koopt) hebben fabrikanten ook behoorlijk wat uitdagingen.

Auto’s worden telkens duurder om te produceren. Na de covid-19 lockdowns hebben fabrikanten de grootst mogelijke moeite om hun productie weer op gang te krijgen. Dat komt mede doordat hun toeleveranciers eveneens moeite hebben om hun productie weer op stoom te krijgen.

Magnesiumtekort

Een chiptekort zorgt voor een gedeelte van de zorgen die fabrikanten nu hebben. Sommige merken als Tesla en Porsche weten daar heel creatief mee omgaan te gaan, maar andere merken als Maserati hebben het juist heel erg lastig daardoor. Het volgende probleem staat echter ook al klaar. Er is namelijk een magnesiumtekort.

Nu kan het menselijk lichaam genoegen nemen met Total 30 vitaminepillen voor een magnesiumtekort, maar de autoindustrie niet. Magnesium wordt namelijk voor heel erg veel onderdelen toegepast.

China

De reden voor het magnesiumtekort komt ditmaal weer uit China. Een groot gedeelte van de magnesium komt namelijk daarvandaan. Sterker nog, bijna alle magnesium komt uit Yulin. Dat is gelegen in de provincie Shaanxi. Deze fabrieken kunnen helaas niet op volle toeren draaien. De reden daarvoor is weer een andere crisis.

In China is er namelijk ook een energiecrisis. De eisen in China zijn de laatste tijd flink aangescherpt. Een groot gedeelte van de fabrieken draait nog niet eens op halve kracht. De komende maand moet het nog goed gaan. Maar, volgens ingewijden, zullen fabrikanten aan het einde van het jaar in grote problemen komen wegens het magnesiumtekort.

