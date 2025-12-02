Kijk, een nieuwe elektrische stationwagen

Exlantix ES Touring

Applaus voor deze nieuwe elektrische stationwagen, die er knap uitziet. Volgend jaar komt hij ook op de Nederlandse markt.

Er zijn meer dan honderd Chinese automerken en we durven te wedden dat je de helft niet kent. Toch komen er steeds meer Chinese merken naar Europa. Veel daarvan zijn niet of nauwelijks de moeite waard, maar voor deze maken we graag een uitzondering, gewoon omdat we tegenwoordig blij zijn met ieder autonieuws dat níet over een elektrische crossover gaat. Maak kennis met de Exlantix ES Touring!

Meerdere modellen Exlantix naar Nederland

In China is de Exeed ES al een poosje leverbaar. Zo lang dat er een facelift aankomt, om precies te zijn. Maar omdat we nog geen informatie over de nieuwe versie hebben, kunnen we je alleen wat specificaties van het huidige model geven. De volledig elektrische versie heeft een piekvermogen van 353 kW (473 pk) en sprint van 0 naar 100 in 3,7 seconden. De versie met range extender doet 5,4 seconden over de sprint, maar stelt daar wel een WLTP-range van 1.500 kilometer tegenover.

Tijdens een uiterst geheime bijeenkomst van Chery, waarbij we zelfs telefoons moesten inleveren, presenteerde de autogigant de nodige nieuwe modellen die naast de Exeed ES Touring moeten gaan verschijnen. We hebben een fotootje van een van de getoonde beelden gemaakt. Vanwege die geheimhoudingsverklaring kunnen we echter bevestigen noch ontkennen dat je hier de gefacelifte Exeed RX, de gefacelifte Exeed ES en de splinternieuwe Exeed ES Touring ziet. Of de RX ook als Exlantix in ons land zal worden aangeboden is nog onduidelijk. Vermoedelijk worden eerst de ES en ET naar Nederland gehaald.

Exeed moet het wereldwijde premiummerk van autobouwer Chery worden. Onhandig genoeg heeft het bedrijf voor Europa echter niet de merkrechten voor deze naam, waardoor het wereldwijde premiummerk toch niet zo wereldwijd is: in Europa krijgt het de naam Exlantix. Die naam is volgens het Chinese merk geïnspireerd op het mythische eilandenrijk Atlantis.

Chery lijkt nog niet helemaal zeker van de zaak, want we mochten bij een co-creation workshop van Exlantix meepraten over de nieuwste modellen. Chery hield ons voor dat er naar aanleiding van deze gesprekken iets aangepast zou kunnen worden aan de auto’, al is de kans dat dit ook echt gebeurt natuurlijk nagenoeg afwezig.

Ook Lepas en Chery naar Nederland

Het is niet het enige nieuws van Chery. De groep, die ook eigenaar is van Omoda en Jaecoo, brengt in 2026 drie nieuwe merken naar Nederland. Naast Exlantix gaat het om Lepas en om Chery zelf.

De positie van Lepas is nog wat onduidelijk. Diverse bronnen noemen het een Dacia-concurrent, maar het feit dat het merk tussen golfclubs en glitterjurken werd gepresenteerd deed anders vermoeden, net als de slogan Drive your elegance.

Van Chery zelf verwachten we met name SUV’s, zoals de TIGGO 7, TIGGO 8 en TIGGO 9. We staan niet direct in vuur en vlam, maar ons te overtuigen, liet Chery ons een crashtest met zo’n SUV zien om te demonstreren hoe veilig ze zijn. Volgens Chery zelf is er geen ander Chinees merk dat zoveel modellen met vijf EuroNCAP-sterren heeft. Mochten elektrische SUV’s je iets minder interesseren, dan is het in elk geval goed om te weten dat er na deze crashdemo twee minder bestaan.

De Nederlandse importeur van Chery (die momenteel alleen Omoda & Jaecoo importeert) kon nog niets vertellen over de merken die komend jaar naar Nederland komen. Ook was er geen informatie beschikbaar over andere merken binnen de groep. Een daarvan is bijvoorbeeld Luxeed, een merk waarvoor Chery samenwerkt met elektronicamerk Huawei.

Daarnaast zijn we ook best nieuwsgierig naar iCaur, dat modellen aanbiedt die in grootte en uitstraling variëren van Jimny-concurrent tot Defender-concurrent. Een derde merk waar we benieuwd naar zouden zijn is Freelander, een EV-merk dat Chery opzet in samenwerking met house of brands JLR (dat je misschien beter kent als Land Rover).