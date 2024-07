Travis Pastrana sloopt zijn Subie op Goodwood [video]

Het ging zo goed, totdat Travis Pastrana een fout maakte op Goodwood

Afgelopen weekend kwamen niet alleen toffe auto’s, maar ook sterren in actie tijdens het Goodwood Festival of Speed. Onder andere Max Verstappen ondernam de heuvelklim, maar ook Travis Pastrana was aanwezig met zijn meer dan 800 pk sterke Subaru.

Travis Pastrana in actie op Goodwood

Meerdere keren kwam de Amerikaan in actie tijdens de heuvelklim afgelopen weekend. Dat ging elke keer goed, tot gisteren. Elke keer zocht Pastrana het randje op, zoals de knotsgekke autovideo’s van hem en in het verleden ook Ken Block lieten zien. Dat gaat altijd op het randje goed. Een ongeluk zit dan heel snel in een klein hoekje.

Het gaat mis als Travis Pastrana in een bocht naar links met zijn Subaru GL Wagon ‘Huckster’ op Goodwood. Door onderstuur maakt de auto de bocht niet, maar eindigt deze in de hooibalen.

De schade is te overzien en de Subie kan echt wel opgelapt worden, maar voor het Goodwood Festival of Speed was het einde verhaal. De Subaru kon niet langer in actie komen. Een geluk bij een ongeluk is dat het incident pas op de laatste dag gebeurde, waardoor het publiek en Pastrana in elk geval de dagen ervoor wel kon genieten van Huckster.

Het belangrijkste nieuws is dat de 40-jarige Travis Pastrana niet gewond raakte bij het incident op Goodwood. Voor de Amerikaan was het ongetwijfeld een flashback naar 2022, toen hij ook crashte met een Subaru WRX STI rallyauto. Als je denkt: waarom gaat die Pastrana dan als een achterlijke die heuvel op? Het ging hier niet om een paraderondje, maar om het neerzetten van een tijd.

Waar gehakt wordt vallen spaanders zeggen we dan. Ieder jaar ontmoet een auto wel de hooibalen op Goodwood. De ene crash is heftiger dan de andere. Het ging donderdag al vroeg mis tijdens het event, toen een twee miljoen euro kostende Lotus Evija tractie verloor en flinke schade opliep bij de start.