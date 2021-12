Peugeot Expert foodtruck is perfect om WK-feestjes te vieren

Maar natuurlijk maken we de Peugeot Expert foodtruck eventjes Max-gerelateerd.

Je verliest in je eentje, je wint met zijn allen. Tenzij je protest na protest gaat indienen, uiteraard. Maar een feestje wordt er sowieso gevierd. Beide ploegen die gisteren sport in competitieverband aan het bedrijven waren, konden een titel in de wacht slepen.

Tijdens de podium-ceremonie krijg je in Abu Dhabi van dat bloemenwater waar je niet heel erg blij van wordt. Daarbij krijg je natuurlijk wel een beetje trek na een seizoen sporten. Dus wat heb je nodig: precies, deze Peugeot Expert Foodtruck.

Whirpool

Het is de perfecte bedrijfswagen voor ieder feestje. Handig als je uitbundig de eerste rijderstitel wil vieren of wanneer je ondanks alle protesten toch nog luidkeels met Coldplay wil mee-blèren.

De auto die je op de foto’s ziet is een samenwerking tussen witgoed-specialist Whirpool en Peugeot. Het is in principe een superdeluxe foodtruck. Toch handig, want elke Formule 1-rijder die een feestje te vieren heeft, heeft meer dan voldoende pecunia voorhanden om er een topkok in te zetten.

Speciale deur Peugeot Expert Foodtruck

Bijzonder gaaf aan deze Peugeot Expert Foodtruck is de enorme vleugeldeur. Dat dient dan tevens als afdakje. Handig. Er is ook een televisie aanwezig, samen met een soundbar (bruingoed!). Die komen goed van pas als je ronde 58 van de 58 op repeat wil afspelen met het vrolijke commentaar van Mol en Croft door elkaar.

Zonder gekheid: Het apparaat zal onderdeel zijn van de Whirpool Experience Tour die in 2022 begint. Dan zal deze door Europa touren voor allerlei demonstraties. Met gekheid: Als ze dan kunnen eindigen in Abu Dhabi, zou dat geweldig zijn. Dan moeten we alleen even nog met de raceleiding regelen dat Verstappen weer een kans krijgt om te winnen.

Via: Carscoops.