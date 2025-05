Tom Waes mag weer gaan rijlessen?

Vandaag verscheen Tom Waes voor de rechter om de eis van het Openbaar Ministerie te horen.

Het was geen nieuwe aflevering van een hitserie in de maak. Tom Waes stond daadwerkelijk in het echte leven oog in oog met de rechter vandaag. Bij het eenzijdige ongeval met zijn Porsche 911 had de Vlaamse presentator en acteur dermate veel gezopen dat het Belgische Openbaar Ministerie (OM) zich ermee ging bemoeien.

Tom Waes voor de rechter

Voor het oog van de rechter kreeg Tom Waes te horen wat het OM van de acteur eist. De presentator komt er niet makkelijk mee weg. Zo eist het OM een rijverbod van drie maanden, een boete van bijna 3.000 euro, een verplicht alcoholslot én hij moet opnieuw rij-examen doen. Allemaal bij elkaar opgeteld een stevig pakket.

Het is allemaal het gevolg van wat er gebeurde op die ene nacht van 29 op 30 november. Met veel te weinig bloed in zijn alcohol vond Waes het nog wel een goed idee om in zijn Porker te stappen. Het ging vervolgens goed mis, de beschonken Belg kopte een pijlwagen bij de Kennedytunnel. Het is een wonder te noemen dat de acteur het voorval overleefde. Volgende keer toch maar een gordel omdoen. EN NIET ZUIPEN.

Met een verplicht alcoholslot moet dat wel goed komen. Het is niet toevallig dat het OM met zo’n strenge eis komt. De naam ‘Tom Waes’ is een bekende in het justitieapparaat. In het verleden is de acteur meerdere keren betrapt voor rijden onder invloed. een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Behalve als je naam Tom Waes is.

De acteur ging publiekelijk al diep door het stof. Voor het oog van de rechter betuigde Tom Waes nogmaals spijt van zijn actie. De advocaat van Waes pleitte voor uitstel van het rijverbod, omdat zijn cliënt het rijbewijs nodig zou hebben voor werk. Volgens de verdediging kampt Waes niet met een drankprobleem. Oké.

De rechter heeft de eis van het OM en de spijtbetuiging van de acteur aangehoord. Nu afwachten of de rechter valt voor het mooie koppie van de Belg, of dat deze gewoon meegaat in de eis. Op 26 mei doet de politierechter uitspraak. Spannond!