Derde generatie Tiguan keihard gelekt

De derde generatie Tiguan ziet er precies zo uit als je zou verwachten.

Het is alweer bijna tijd voor de derde generatie Tiguan. Het huidige model komt niet verouderd over, maar is er al sinds 2016. In 2020 kreeg de Volkswagen Tiguan een flinke facelift dus we zijn nu aanbeland op de laatste periode van het huidige model.

Dankzij de facebook-groep ‘MQB Coding & Retrofit‘ hebben we wat afbeeldingen voor je. De Tiguan ziet er namelijk uit als een, eh, ja, hoe zeggen we dit vriendelijk? Het ziet eruit als een auto waar 100 mensen iets op aan te merken hadden en dat de designers daar dan gehoor aan hebben gegeven. Er is weinig sjeu te bekennen.

Design derde generatie Tiguan

Maar dat doet Volkswagen niet per ongeluk. De Tiguan is een extreem belangrijke auto voor de Duitsers. Dus dan kun je beter een relatief eenvoudig en ingetogen ontwerp toepassen. Althans, dat zeggen we dan altijd.

De Hyundai Tucson bewijst dat een saai design niet noodzakelijk is voor goede verkoopcijfers. Misschien dat het geheel er een stuk beter uitziet als je kiest voor een R-Line sportpakket, grote wielen en kek kleurtje.

Wel een belangrijke stap is het interieur. De derde generatie Tiguan krijgt namelijk een nieuw infotainmentsysteem mee, eentje die het oude systeem (dat niet al te best was) moet doen vergeten.

Ook hier ziet het er keurig en opgeruimd uit, maar niet zo spannend en frivool als het intieme vleesknuffelleven van een 40 jaar getrouwd stel uit Meppel.

Geen Allspace

De Tiguan kun je nu krijgen als Tiguan (vijf personen) of een grotere Tiguan Allspace voor zeven mensjes. Dat gaat veranderen van de derde generatie Tiguan. Er is maar een versie en dat is de vijfzitter. De opvolger van de Allspace gaat Volkswagen Tayron heten.

Kijk, dit is zo’n Tayron. Mooi he?

Qua motoren kunnen we simpel zijn: de Tiguan wordt niet elektrisch. Er is natuurlijk al een Volkswagen ID4 die dat gedeelte van de markt bedient. De Tiguan is een enorm populaire auto over deze aardkloot en op veel markten wil men nog graag de versie met plofmotor hebben.

Er is keuze uit TSI EVO-motoren (1.5 en 2.0) en diverse TDI-diesels (ja joh, tuurlijk). Voor ons in Nederland zijn de eHybrid plug-ins hybrides interessant.