Huh, wat: is deze zwarte BMW i7 nu ineens gaaf geworden?

Kijk dan hoe dik deze zwarte BMW i7 is geworden!

De nieuwe BMW 7 Serie van de G70-generatie is een polariserende auto. Dat is niet nieuw voor BMW, ze prikkelen graag de zintuigen met hun nieuwe producten. Kijk, we moeten vooral niet vergeten dat je als fabrikant toch elke keer met iets nieuws aan moet komen zetten. Oh, en het moet er wel een beetje dik bovenop liggen dat het een nieuw model is.

Mensen rijden graag in iets nieuws en willen dat anderen dat ook kunnen zien. Dus een ingetogen fraaie auto als de G01-generatie is leuk voor de liefhebber en persoon met goede smaak, BMW wil ook flink wat afzet genereren en met name in Amerikaanse, Aziatische en Arabische markten houdt men wel van een beetje opvallend design.

Ter referentie, dit is standaard

Zwarte BMW i7 met modificaties

Maar er is iets geks aan de hand, de BMW 7 Serie ziet er namelijk (veel) beter uit als ‘ie visueel ietsje is aangepakt. Natuurlijk, het is allemaal smaak en je mag in de comments gewoon zeggen ‘man, klets niet zo dit is en blijft lelijk’ en dat mag je vinden. Of typen.

Maar deze subtiel onder handen genomen Siebener (een BMW i7 om precies te zijn) toont al een heel stuk beter. En wellicht komt het door de ‘stance’. Tegenwoordig moeten auto’s af fabriek de wielen een beetje naar binnen hebben staan. Kijk maar naar de M3 Touring, Audi S8 of de nieuwe E-Klasse. Je ziet gewoon dat er veelal een flinke wheelgap is en dat de ET-waarde nogal hoog is.

22 inch patta’s

In dit geval heb je er geen last van, want dit exemplaar is voorzien van 22 inch velgen van Vossen. Sterker nog, het model heet de HF8 en is onderdeel van de Hybrid Forge-modellijn. Hybrid Forged betekent niets meer of minder dan deels gesmeed en deels gegoten.

Dit zorgt ervoor dat de wielen nog enigszins betaalbaar zijn (alhoewel dat relatief is natuurlijk. Gesmede wielen kunnen overigens ook geleverd worden. Qua maat kun je het nog veel gekker maken, want 24 inch is ook mogelijk. Dan krijg je gewoon een plakje rubber als band, denken wij zo.

Verder is de auto flink verlaagd en helpt het in dit geval ook een beetje dat alles in het zwart is uitgevoerd. Daardoor valt het drukke design van de M-Sportbumper ook ietsje minder op.

Kortom, tegenwoordig moet je bij auto-ontwerpen dus niet meer kijken wat je er in eerste instantie van vindt, maar wat je ervan kan maken. En in dit geval is het weliswaar nog altijd niet subtiel, maar wel lekker dik. En dat mag ook wel, toch?

