Derde zitrij BMW X7 kan inklappen bij ongeluk

Dat klinkt heel erg oncomfortabel. De derde zitrij van de BMW X7 kan inklappen bij een crash.

Een goede zevenzitter vinden is vrij lastig. In de meeste gevallen is het een 5+2. Dus voor vijf volwassenen en twee kinderen (of mensen die standaard hun benen in hun nek hebben liggen). Vroeger kon je een Renault Grand Espace kopen voor al je volgroeide kroost, maar dat segment bestaat nauwelijks meer.

Daarom moet je nu de aller- allergrootste van de SUV’s kopen. Denk aan de Range Rover, Mercedes-Benz GLS en de BMW X7. Auto’s zo groot dat ze standaard geleverd worden met conducteur, om met René van der Gijp te spreken. Maar wat blijkt, die derde zitrij van de X7 kan mogelijk gevaarlijk zijn.

Toeleverancier

Het gaat om exemplaren die geproduceerd zijn van 4 januari 2019 tot 3 februari 2022. Het probleem is een compressieveer die niet deugdelijk kan functioneren als het bankje in positie staat. De toeleverancier van derde zitrij van de BMW X7 kwam erachter en heeft BMW geïnformeerd.

BMW heeft meteen aan alle alarmbellen getrokken. Je wil natuurlijk geen Amerikaanse kinderen klemmen in de derde zitrij van de X7 en dat dat dan groot nieuws wordt.

Klein percentage heeft probleem met derde zitrij BMW X7

De Verenigde Staten, waar BMW de X7 ook bouwt, is een belangrijke markt voor de auto. Ondanks dat maar een heel klein percentage (minder dan 1%) er daadwerkelijk last van kan krijgen, roept BMW alle auto’s terug en voorziet ze van een fix.

In de VS nemen ze dit soort issues uiterst serieus. Een paar kleine misstapjes kan namelijk voor onnoemelijk veel imagoschade zorgen. Denk aan Audi 100’s die accelereerden terwijl de Amerikaanse bestuurders dat niet wilden.

Toegegeven, dat leidde tot 700 ongelukjes. Daarvan is nu nog geen sprake geweest. Of Nederlandse exemplaren ook getroffen zijn, is niet bekend. Onze X7 wordt namelijk in dezelfde fabriek in Spartanburg gebouwd.

Via: Carscoops.

