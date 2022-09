Kostbare stroom verloren bij thuis opladen elektrische auto

Bij het thuis opladen van je elektrische auto heb je zomaar tot 30 procent stroomverlies, aldus het Duitse ADAC.

Het rijden van een elektrische auto is al minder goedkoop geworden doordat de stroom schandalig veel duurder is geworden. Soms is rijden in een auto met een ouderwetse benzinemotor zelfs goedkoper. Maar je auto thuis op een eenvoudige manier opladen is nog eens extra duur, aldus zustervereniging van de ANWB in Duitsland, de ADAC.

Verschillende manieren

Je auto thuis aan de stekker hangen kan op meerdere manieren. In Europa wordt elke elektrische auto standaard netjes afgeleverd met een laadkabel die in je gewone stopcontact past. Makkelijk, want past altijd. Maar uit onderzoek van de ADAC blijkt nu dat die kabel niet de beste oplossing is.

Ga je thuis voor een eigen laadpaal of wallbox dan gebruik je niet de conventionele stekker, maar de laadkabel die je ook bij een publieke laadpaal gebruikt. Die is voorzien van zogenoemde “mennekes” stekkers.

Dan laadt je EV niet alleen sneller, maar je hebt ook nog eens minder stroomverlies bij het opladen aldus het onderzoek van de Duitsers.

Hoe hoger hoe beter

Op zich lijkt het een open deur. Want hoe hoger het vermogen waar je mee kunt laden, hoe beter. Immers de batterijen van je auto zijn sneller volgeladen. Maar dat het ook minder stroomverlies geeft is misschien niet het eerste waar je aan denkt.

Bij ADAC hebben ze dat uitgetest. We pikken er een voorbeeldje uit. Ze hingen een Renault Zoe aan een huis-tuin-en-keuken stopcontact. Die laadt met 2,3 kW. Dat duurt dan ook wel even. Ze constateerden een stroomverlies na het volledig volladen van het accupakket van 24,2 procent.

Daarna herhaalden ze de test met een laadpunt die met 11 kW de Renault van stroom voorzag. Hier was na het opladen het stroomverlies 9,7 procent.

Hoe dan?

Op zich natuurlijk niet zo gek dat hoe langer zo’n auto aan de lader hangt hoe meer kans je hebt op stroomverlies. Je verliest namelijk stroom via de kabel onderweg naar de auto. En hoe langer er stroom door die kabel moet, hoe meer verlies.

Bij zo’n standaard kabel is dat alleen al goed voor 4 procent stroomverlies vóórdat de stroom überhaupt bij de auto is. Bij de laadpaal uit het onderzoek was dat 1 procent.

Daarnaast is de auto ook nog bezig met van alles tijdens het laden. Het 12 volt systeem slurpt zo’n 5 tot 15 procent op voor de eigen accu en 5 tot 10 procent wordt verbruikt door het regelen van het laadproces zelf.

Hoe langer dat proces in beslag neemt, hoe meer stroom het afsnoept van het daadwerkelijke laden zelf. Eén en ander nog een beetje afhankelijk van welke auto je hebt en welke laadpaal of wallbox. En wat voor stroomaansluiting je thuis beschikbaar hebt natuurijk.

Conclusie

Tja de conclusie dan. ADAC concludeert dat het dus het efficiëntste is om met een zo hoog mogelijk vermogen de batterijen van je elektrische auto op te laden. Dat is niet alleen logischerwijs het snelste, maar ook dé manier om het stroomverlies tijdens het opladen zo klein mogelijk te houden. En in tijden van hoge elektriciteitsprijzen helpen alle kleine beetjes natuurlijk.