Mclaren trolleert Alpine omtrent Piastri-gate

Popcorn! McLaren trolleert Alpine, ondanks dat ze zelf een streek hebben geleverd. Keurig!

Formule 1 is een mooie sport. En gelukkig, als het weer eens doodsaai is op de baan omdat iemand met een minuut voorsprong wint, dan heb je alle intriges eromheen. De meest recente en interessante soaps komen bij McLaren vandaan. Het eruit werken van Daniel Ricciardo (ondanks een contract) en het aantrekken van een junior-coureur (Oscar Piastri) van de concurrent, Alpine.

Dat ging gepaard met de nodige controverse, maar zoals bekend is het McLaren gelukt. Ze hebben gelijk gekregen van het CRB (Contract Recognition Board). Nog voordat zij hun hoofd erover bogen, liet Alpine-baas Otmar Szafnauer weten dat hij vol vertrouwen was dat Alpine zou winnen. Daarbij liet hij ook merken dat hij niet blij was met het gebrek aan integriteit van Oscar Piastri.

McLaren trolleert Alpine

Zak Brown daarentegen hield zich tegen de vlakte. Hij laat aan Autosport weten dat hij het een beetje dom vindt, hoe Szafnauer zich gedragen heef:.

Als je kijkt naar de uitspraken van Otmar Szafnaur, over hoe veel vertrouwen had in een goede afloop, denk ik dat het een beetje dom is. Zak Brown van McLaren, trolleert Alpine

Het is een enorme zooi geweest omtrent Piastri. In het kort komt het erop neer dat Oscar in het juniorenprogramma van Alpine heeft gereden. Daar heeft hij alle kansen en mogelijkheden gehad om zichzelf te ontwikkelen tot Formule 1-coureur.

Echter, door het gedoe met Fernando Alonso duurde het iets te lang voordat ze een plan voor Piastri hadden. Het idee was om Alonso voor 1 jaar te tekenen en daarna Piastri in te brengen. Daar wilde Piastri niet op wachten en Alonso wilde meer dan 1 jaar racen. Daarom hebben beide coureurs – binnen de mogelijkheden van hun contract – eieren voor hun geld gekozen.

Opleidingstraject

Alonso tekende voor 2 jaar bij Aston Martin om Lance Stroll te laten zien hoe je een F1-auto bestuurt. Piastri kon de kwakkelende Ricciardo vervangen. Bij Alpine hebben ze natuurlijk hoog van de toren geblazen om beroep te doen op het sentiment. Het getuigt niet echt van loyaliteit door het opleidingstraject bij Alpine te volgen om uiteindelijk bij McLaren te tekenen. Aan de andere kant: bij Alpine waren ze simpelweg te stom om hem op tijd te laten tekenen.

Laten we hopen dat bij de volgende persconferentie van de teambazen ervoor gekozen wordt om Zak Brown en Otmar Szafnauer naast elkaar te zetten. Het zal ongetwijfeld vuurwerk worden. Of Piastri een goede beslissing heeft gemaakt, is nog maar de vraag overigens. Dit jaar presteert Alpine aanzienlijk beter dan McLaren. Het is nog niet bekend wie de vervanger gaat worden van Alonso, maar de naam van Nyck de Vries wordt genoemd. Onder andere door ons: neem Nyck, Otmar!

