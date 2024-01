Toyota GR Yaris facelift: sneller én een automaat (officieel!)

De Toyota GR Yaris facelift heeft alles: meer power, betere zitpositie én eventueel een automaat.

Het is dé B-segment auto voor de petrolhead: de Toyota GR Yaris. Een homologatiespecial terwijl dat eigenlijk niet helemaal meer nodig is anno 2024. Er is maar één reden dat Toyota deze pretletter bouwt: omdat ze het willen. En waarschijnlijk om een beetje een sportiever imago te creëren. Wij vinden dat prima!

Dat de Toyota GR Yaris facelift eraan kwam was al een tijdje bekend, maar dit is ‘m dan in vol ornaat. De wijzigingen zijn vrij bescheiden. Als je geen fan was van de oude, ga je deze ook niet leuk vinden. De koplampen, grille en bumper zijn ietsje afwijkend, maar je moet ze echt naast elkaar zetten om het verschil te zien. Aan de achterkant is het ietsje makkelijker het nieuwe model te herkennen:

Automaat

In technisch opzicht is er wel heel erg groot nieuws bij de Toyota GR Yaris facelift, want je kan de rallyspecial nu ook bestellen met een automaat. Natuurlijk is juist die handbak iets dat appalleert aan de petrolhead, zou je zeggen. Maar er zijn dus meer autogekke mensen die wel graag een automaat zien. De automaat is slechts 18 kilogram zwaarder dan de eerste handbak, dus dat nadeel valt wel mee.

Sterker nog, de automaat heeft zelfs een voordeel: er zijn nu acht voorwaartse verzetten in plaats van zes. En reken maar dat deze bak sneller schakelt dan jij dat kan. Dit betekent een nieuw prestatiepotentieel voor de GR Yaris, om maar te zwijgen over het verkooppotentieel. De automaat is geen standaardunit met met dubbele koppeling zoals je in diverse concurrenten ziet. Toyota noemt ‘m de DAT (Direct Automatic Transmission). Deze bestaat uit één koppeling en moet zeer compact zijn.

Volgens cameraman en autokenner @martijngizmo is het de Aisin GA8G45AW uit onder andere de Mini JCW, maar dan met een andere software.

Toyota GR Yaris facelift: meer vermogen!

Ook is de 1.6 liter driecilinder onder handen genomen. De injectiefdruk is verhoogd, er zijn nieuwe lichtere zuigers en een nieuwe luchtinlaat. Het resultaat is een maximumvermogen van 300 pk (bij 6.500 toeren) en een maximumkoppel van 400 Nm (tussen 3.250 en 4.000 toeren). Daarmee zit de Yaris keurig op het niveau van de Impreza’s en Lancer Evo’s van weleer. Prestatiecijfers zijn er nog niet. Overigens zijn dit de cijfers van de Japanse GR Yaris, de Nederlandse variant krijgt 280 pk en 390 Nm. Ook mooi.

Ook het interieur is aangepast met een nieuwe mulitmediasysteem (uit de GR Corolla). De vorm van het nieuwe dash en de layout doet ons gek genoeg een beetje denken aan dat van oudere Saabs. Oh, en een heel belangrijk nadeel van de GR Yaris is aangepast: de zitpositie, want je zit nu 25 mm lager dan voorheen. De Toyota GR Yaris facelift staat te shinen op de Tokyo Auto Salon die nu net haar deuren opent!

