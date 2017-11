Devel komt met officiële info over de nieuwe Sixty 6×6

Bestellen maar!

De nieuwe Sixty van Devel Motors stond afgelopen week te shinen op de Dubai Motor Show. Alle details over het de 6×6 zijn door het merk bekendgemaakt op de website van het merk. Net als de Sixteen is de Sixty wel een zeer bijzondere creatie.

De 6×6 heeft een 6.7-liter dieselmotor. Het enorme gevaarte snelt in 5,7 tellen naar de 96 km/u. De topsnelheid bedraagt 150 km/u. De asobak komt onder meer met camera’s die rondom zicht geven, night vision en, jawel, een audiosysteem met Bluetooth-functie. Baanbrekend. Spelen in het zand is geen probleem dankzij een onafhankelijke wielophanging. Met een druk op de knop kan de bandenspanning worden verlaagd. Een foefje dat onder andere de Mercedes G63 6×6 ook heeft.

De Sixty rolt in de Verenigde Staten van de band. Wie nu een order plaatst moet een jaar op de levering wachten. De machine kost 450.000 dollar.