Verstappen: “Het was een leerzaam seizoen”

Is het al voorbij dan?

Met nog een race te gaan hebben we het seizoen nog niet helemaal afgesloten, maar tijdens een interview voor zijn website werd Max alweer gevraagd om terug te blikken op zijn jaar. Afgezien van het feit dat het bovenal behoorlijk wisselvallig was, heeft de Nederlander vooral veel opgestoken over zichzelf. Deze extra kennis en vaardigheden zullen bijzonder goed van pas komen wanneer hij eenmaal een écht competitieve bolide onder zijn billen krijgt.

Hoewel hij gedurende het jaar, en dan met name in de eerste helft, met aardig wat dieptepunten te maken kreeg, kijkt hij over het algemeen redelijk tevreden terug op het seizoen. Ondanks een groot aantal tegenslagen wist zijn team langzaam maar zeker het tij te keren, waarna ze zich in Azië eindelijk konden meten met de concurrentie. Zijn eerste overwinnning van het seizoen, op Sepang, is dan ook meteen zijn hoogtepunt.

De hieropvolgende races gingen eveneens stukken beter dan aan het begin. Hieruit kunnen we opmaken dat, hoe diep het ook verborgen zit, Red Bull nog wel degelijk beschikt over the juice. Max acht het dan ook noodzakelijk dat de boel volgend jaar beter geregeld is, zodat ze wellicht zelfs mee kunnen doen om de eindstrijd. Zeker wanneer je gaat kijken naar de progressie van de drie topteams over een heel seizoen.

Waar Ferrari en Mercedes vanaf dag 1 met een compleet pakket naar het circuit kwamen, had Red Bull nog heel wat tijd nodig om zich met de besten te meten. Dat ze zich zo vlot en relatief goed wisten te herpakken, bewijst alleen maar dat ze het zonder meer kunnen. Mede dankzij de input van Max hebben ze de auto op vernuftige wijze naar hun hand weten te zetten. Als het ze volgend jaar lukt om direct een goede wagen neer te zetten en gedurende het seizoen ook nog eens op dezelfde manier te blijven ontwikkelen, belooft 2018 een fraai seizoen te worden.