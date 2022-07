Uitslag Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2022

Na de diskwalificatie van Richard Verschoor na zijn zege in de F2 feature race, moet onze held Max de Nederlandse eer gaan redden. Wint onze held de Grand Prix van Oostenrijk in 2022 gewoon weer?

Het mooie van een Grand Prix in een Sprint Kwalificatie weekend is toch wel dat je er voor je gevoel al bijna een race op hebt zitten voordat de echte race begint. Zo ook dit weekend in Oostenrijk, want wat is er al weer veel gebeurd. Op vrijdag leek Mercedes opeens snel in de kwalificatie, maar verdwenen beide coureurs van het team in de boarding. Dit tot vreugde van het publiek, waar vervolgens het nodige om te doen was.

In de sprint van gisteren vochten vooraan de twee Ferrari’s om een been en ging Max er mee heen. De kampioenschapsleider pakte daarmee andermaal de maximale acht punten in de sprint, met het duo Leclerc-Sainz op het vinkentouw. Mede door pech van Alonso klom Russell op naar P4, terwijl Perez na zijn gridstraf van vrijdag vanaf P13 opstoomde naar P5. Toch was Mercedes niet zo snel als ze vrijdag nog leken. Hamilton had namelijk na een aanvaring met Gasly bij de start er alle moeite mee de top-8 te kraken. Uiteindelijk lukte hem dat nipt.

Vandaag zal Verstappen hopen op een herhaling van zetten. In dat geval kan hij voor de ogen van het uitzinnige publiek weer een zege pakken op de Red Bull Ring. Lukt dit onze held ook, of gaat Ferrari het feestje versjteren? We gaan het zien, in de Grand Prix van Oostenrijk!

Start

Verstappen komt goed van zijn plek en staat niet onder druk van Leclerc. Gisteren was dat wel het geval, maar kneep MV1 CL16 af waardoor CS55 voorbij kwam aan de Monegask. In dat opzicht is Charles dit keer beter af, want hij houdt P2. Achter het leidende duo dringt Russell aan bij Sainz en aanvankelijk lijkt hij de Spanjaard voorbij te zijn. In de tweede bocht gaat Carlos wijd en sluit hij aan achter Russell, om hem vervolgens voorbij te knallen. Mag dat op deze manier? De wedstrijdleiding geeft voorlopig geen kik.

Perez probeert te profiteren van het gevecht tussen Sainz en Russell door ook meteen de Brit te grazen te nemen. Maar uiteindelijk komt het daarbij tot een aanvaring. Zoals Hamilton hier ooit Albon de baan af torpedeerde, doet Russell nu hetzelfde bij Perez. Wellicht had de Mexicaan aan moeten voelen dat er geen ruimte zou zijn. Maar Hamilton kreeg destijds een straf voor het tikkie dat hij Albon gaf. Als de wedstrijdleiding consequent is, zal dat nu ook gebeuren. Perez zal het allemaal een worst zijn. Hij heeft schade en valt terug tot de laatste plaats in de race. Tenzij er een safetycar komt, is de race van Sergio kapotstuk.

Een stukje verderop in het veld is er niet heel veel veranderd. Schumacher heeft Hamilton te grazen gepakt en Ricciardo is voorbijgegaan aan Norris. Lewis beklaagt zich op de radio dat de Hazen extreem snel zijn op het rechte stuk. Net als gisteren zit hij zich voorlopig even stuk te bijten.

Mid Race

Verstappen moet het na de uitschakeling van Perez dus in zijn eentje gaan opknappen tegen de twee Ferrari’s. Het is een scenario dat niet geheel vreemd voor de Nederlander is, behalve dat zijn oppositie nu niet zilver/zwart is maar rood. Velen hadden verwacht dat de Red Bull de snelste was op rees pees. Doch het tegenovergestelde lijkt in ieder geval op de mediums waar.

Nadat VER even ontsnapt aan Leclerc in het begin van de stint, komt Leclerc na een ronde of acht zienderogen dichterbij onze landgenoot. Maar zoals we eerder gezien hebben is bijhalen een ding voor de Ferrari’s, maar inhalen nog iets anders. Op topsnelheid heeft Red Bull over het algemeen wat extra’s. Toch doet Leclerc in ronde 10 zijn eerste inhaalpoging. Verstappen weet die nog te neutraliseren, maar in ronde twaalf is het raak. Met een opportunistische move gaat Lec voorbij aan Ver.

Nu Sainz ook dichterbij komt, besluit Red Bull onze held dan maar snel binnen te halen voor een pitstop en een wissel naar harde banden. Qua positie op de baan heeft Verstappen niet zoveel pijn. Bijna alle andere coureurs maken namelijk ook hun stop. Alleen Hamilton, die nadat hij eindelijk voorbij is aan de Hazen een wat langere eerste stint rijdt, houdt zijn aartsrivaal even op. Dat mag echter geen naam hebben. Verstappen rijdt daarna al snel de nodige achterstand dicht op de Fezza’s, die duidelijk weer een andere strategie hebben gekozen. Is dat dit keer de juiste strategie?

Terwijl we daar over nadenken, ontstaat er een episch gevecht in het middenveld. Magnussen, Norris, Schumacher, Alonso en Zhou gaan driedik of zelfs vierdik de baan over. Dat lijkt allemaal zonder al teveel contact te gaan. Mooi wark. In ronde 27 en 28 voert Ferrari de eerste stops uit voor Leclerc respectievelijk Sainz. Leclerc komt vijf seconden achter Max weer de baan op, Sainz zit daar een seconde of vijf achter. De Monegask gaat vervolgens met zevenmijlslaarzen op weg naar onze landgenoot.

In ronde 33 is het onvermijdelijke moment daar: voor de tweede keer vandaag haalt Leclerc Verstappen in op de baan. Onze held geeft aan dat de auto hem geen vertrouwen geeft. Het ene moment is er grip, het andere moment niet. Als dat zo is, wordt het een kwestie van tijd voordat hij Sainz ook om de oren krijgt. Omdat Perez inmiddels de race gestaakt heeft met schade, wordt het dan geen geweldig weekend voor team rode stier in eigen land.

Als Sainz in ronde 36 aansluit bij Max, duikt MV1 naar binnen voor een nieuwe set harde banden. Hij komt terug op de baan in derde positie, een seconde op zes voor Hamilton. Die laatste was stiekem ook dichterbij aan het komen aan Verstappen. De Mercedes gaat best goed op oud rubber, zoals we ook al zagen in Engeland. Het ontluisterende bericht aan Max vanaf de pitmuur is dan ook om niet harder te gaan dan Hamilton. Kennelijk heeft Red Bull het gevecht voor P1 en P2 al opgegeven.

Max Emilian is daar echter niet van gediend, waarop het team hem alsnog de vrijbrief geeft om gas te geven. Mogelijk betekent dat Max nóg een keer zal moeten stoppen, maar zo blijft er in ieder geval iets van druk op de ketel bij team rood. Pierre Gasly duwt ondertussen Sebastian Vettel in de rondte op dezelfde manier als Russell dat deed bij Perez. Daar Russell daar inderdaad een straf voor heeft gekregen, zal Gasly die nu ook ontvangen.

Hamilton rijdt op P4 rond in een relatief niemandsland, maar is alsnog lekker in de clinch met de stewards. Deze geven de zevenoudig kampioen een tik op de pols vanwege het overschrijden van de track limits, doch daar wil Lewis helemaal niks van weten. De stewards zijn echter streng vandaag: menig coureur ontvangt een waarschuwing.

En dan toch, bij het ingaan van de twintigste ronde gaat Ferrari nogmaals stoppen. De Monegask komt een krappe vier seconden achter onze held weer de baan op. Sainz komt een ronde later binnen en heeft bij het uitkomen van de pit nog altijd vijf seconden achterstand op Leclerc. Verstappen krijgt zodoende voor de derde keer vandaag het voltallige team rood in zijn nek. In ronde 52 komt ook Hamilton nogmaals binnen. Hij gaat naar een set mediums.

In ronde 53 gaat Leclerc voor de derde keer vandaag voorbij aan Verstappen. Als het patroon zich volledig herhaalt, komt VER nu binnenkort binnen voor nieuw rubber. George Russell verbaast zich er op de radio ondertussen over dat Mercedes zo traag is. De W13 heeft in zijn handen moeite voorbij de Alpines te komen. Het is inderdaad een beetje vreemd. Vrijdag had de Merrie echt de snelheid in de kwalificatie, eerder het zwakste punt van team zilver dit jaar. Maar hoewel Hamilton nog enigszins in de buurt blijft van het leidende trio, houdt dit weekend juist de rees pees niet over.

Finish

Net als Sainz aanstalten maakt om Verstappen in te halen, gaat zijn motor in vlammen op. De motor gaat echt biem op explosieve en vurige wijze. Sainz moet nog even snel klimmen om zijn Spaanse achterwerk van vlammetjes te vrijwaren. Weer een bak schade en een bak ellende voor team rood dus op een dag dat ze een 1-2 gingen scoren. Voor Verstappen is het een absoluut cadeautje. Voor Hamilton ook trouwens, want hij schuift weer op richting het podium.

Ferrari moet nu scherp zijn met Leclerc om in ieder geval de zege binnen te halen. Dit keer zoeken ze daarom wel onder de virtual safetycar die volgt om de auto van Sainz zeker te stellen de pit op. Dat ging in Engeland nog mis. Ook Red Bull stopt met Max voor mediums. Voor MV1 is dit een groter voordeel dan voor Leclerc, want zijn banden waren veel ouder.

Leclerc voelt allerlei problemen met zijn gaspedaal. Is het een idéfix, of kampt de auto van Leclerc ook met een probleem? Kennelijk is er inderdaad een probleempje. Leclercs gaspedaal blijft af en toe een beetje hangen. Is dat geen gehaktbal-vlag dan voor de Ferrari? Leclerc lijkt eromheen kunnen rijden, maar het is duidelijk niet comfortabel.

Toch kan Verstappen geen vuist maken. Zo pakt Leclerc toch nog wat puntjes terug op Verstappen in het kampioenschap, hoewel die laatste ook nog het puntje pakt voor de snelste ronde. Heel erg rap gat het dus niet voor CL16. Achter het bekende duo wordt Hamilton derde voor Mercedes. De beste drie coureurs op het podium? Sommigen zullen zeggen van wel.

Russell wordt vierde, voor Ocon, Schumacher (jawel), Norris, Magnussen, Ricciardo en Alonso. Ook weer eens een dubbele score voor McLaren dus. Alonso zal nog wel even voor zijn puntje moeten vrezen, want de wesdstrijdleiding gaat hem onderzoeken vanwege een unsafe release. Bottas, Albonio, Stroll, Zhou, Vettel, Gasly en Tsunoda finishen buiten de punten. De uitvallers heten Sainz, Perez en Latifi.

De volgende race is over twee weken in Frankrijk en een weekje daarna staat nog de Grand Prix van Hongarije op de kalender. Vervolgens is het tijd voor een lange zomerbreak. Gaat de oranje rook daarna nog doven, of gaat de rode hoop in rook op? We gaan het zien, in de rest van het F1 seizoen!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2022